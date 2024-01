Ribaltone Chiesa: la Juve lo taglia fuori

Clamoroso colpo di scena nella telenovela Federico Chiesa. Inatteso ribaltone: la Juventus lo taglia fuori. Ecco cosa sta succedendo

Juventus show. All’Allianz Stadium, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la squadra di Allegri ha seppellito sotto sei gol la Salernitana che pure era inaspettatamente passata in vantaggio dopo soli 59 secondi con Ikwuemesi che ha sfruttato un’ingenuità di Fabio Gatti.

Ma poi sono emersi i veri valori, con i bianconeri che hanno completato la rimonta già al 35′ con il secondo gol stagionale di Andrea Cambiaso, nel mezzo, al 12′, il provvisorio pari a firma di Fabio Miretti.

Nella ripresa i granata sono letteralmente spariti dal campo e così gli uomini di Allegri hanno largheggiato con l’autogol di Bronn, propiziato da una conclusione in diagonale di Yildiz, con una perla balistica di Timothy Weah, alla prima gioia in maglia bianconera, e con un gol da applausi a scena aperta del giovane talento turco.

Insomma, allo ‘Stadium’ contro la Salernitana è nata una nuova stella bianconera, così brillante da offuscare tutte le altre tra cui quella di Federico Chiesa.

Da inizio campionato l’ex attaccante viola ha messo a referto 6 gol di cui 4 nelle prime 5 giornate. Un buon bottino che però non ha risparmiato critiche all’attaccante bianconero che si esalta nell’uno contro uno che, tuttavia, cerca con troppa insistenza finendo per vanificare la manovra bianconera.

Comunque, per la cronaca, il gol di Rugani contro i granata è nato da un’iniziativa personale di Chiesa a conferma – qualora ce ne fosse stato bisogno – che il talento c’è. Eppure, a dispetto del suo enorme talento, l’ex viola deve stare attento a non perdere la titolarità.

Damascelli su Chiesa: “Deve stare attento a non perdere il posto”

Nel calcio le gerarchie non sono sclerotizzate, motivo per il quale Federico Chiesa deve guardarsi dalla crescita impetuosa di Kenan Yildiz che sta sfruttando alla grande lo spazio che Allegri sempre più gli sta concedendo.

Di qui l’invito del giornalista Tony Damascelli – nel corso del suo intervento ai microfoni di ‘Radio Radio’ – all’ex Fiorentina a non dare per scontato il posto nello starting eleven bianconero: “Chiesa deve stare attento a non perdere il posto, è paradossale questo. Il ragazzino Yildiz sta emergendo e ci sono alcune situazioni tattiche di cui bisogna tenere conto”.

Comunque, oltre che un monito quello del popolare giornalista è anche una bonaria strigliata per motivarlo dal momento che, come precisato dallo stesso Damascelli, “stiamo però sempre parlando di uno bravo, di un giocatore di spessore e non di uno mediocre. Di un cavallo che alle volte è da gran premio e alle volte da palio e va avanti anche scosso”.