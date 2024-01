Serie A, terribile lutto: giocava nel Napoli

Un altro terribile lutto sconvolge il mondo del calcio: ha giocato in Serie A nelle file del Napoli. Ecco tutti i dettagli

Pochi giorni fa i tifosi del Napoli hanno dato l’ultimo saluto ad Antonio Juliano, bandiera e storico capitano del club partenopeo.

Le lacrime non si sono ancora del tutto asciugate per la scomparsa di ‘Totonno’, che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio azzurro da calciatore e da dirigente – a lui si deve l’acquisto di Diego Armando Maradona- che il mondo del calcio deve fare i conti con un altro straziante lutto.

Già. Proprio così. Un altro protagonista dello sport più amato dagli italiani, e non solo, ci ha lasciati, con il dolore che si aggiunge al dolore per i tifosi azzurri dal momento che ha indossato anche la maglietta della loro squadra del cuore.

Un grave lutto ha colpito la famiglia azzurra: si è spento all’età di 80 anni Pellegrino Piscitelli, portiere del Napoli negli anni ’60. Originario di Santa Maria a Vico, cittadina in provincia di Caserta, e cresciuto nel settore giovanile azzurro, Pellegrino Piscitelli ha iniziato a giocare nel 1962 tra i dilettanti nell’ASD Real Santa Maria a Vico, la squadra della sua città natale, per poi trasferirsi, nel 1963, al Napoli, che allora militava in Serie B, con cui ha disputato quattro stagioni in Serie A.

Serie A, terribile lutto: è morto Pellegrino Piscitelli, ex portiere del Napoli

Nel 1967-68 Piscitelli è stato in forza al Novara, in Serie B, per scendere nella stagione successiva in Serie D indossando la casacca della Turris dove ha concluso la carriera agonistica, nel 1972, dopo due stagioni in Serie C.

Immediato il cordoglio per la scomparsa dell’ex portiere del Napoli. Tra quanti lo hanno ricordato con affetto anche l’ex senatore Vincenzo D’Anna con un post sui social nel quale, tra l’altro, auspica che a Pellegrino Piscitelli venga intitolato lo Stadio Comunale di Santa Maria a Vico: “È mancato all’affetto dei suoi cari e a tutti i suoi tifosi di un tempo Rino Piscitelli. Negli anni sessanta del secolo scorso era l’idolo dei ragazzi che praticavano il calcio nel mandamento. Era il nostro campione, l’orgoglio sportivo dei giovani. Spero gli sia intestato lo Stadio Comunale di Santa Maria a Vico. Se ne vanno con lui bei ricordi”.

Dopo Antonio Juliano, un altro pezzo di storia del Napoli se ne va: non è proprio un buon inizio di nuovo anno per i tifosi azzurri. Sotto tutti i punti di vista.