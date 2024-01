Offerta choc: può andare via per 60 milioni

Il mercato invernale ha ufficialmente preso il via anche in Serie A: qualche club si è già mosso, altri potrebbero farlo. Ma nel frattempo per un giocatore potrebbe arrivare una cifra clamorosa

Il calciomercato invernale ha ufficialmente preso il via in questo mese di gennaio, con alcuni club come Inter e Napoli che si sono già mossi e altri di Serie A che potrebbero farlo da un momento all’altro. C’è un giocatore che piace parecchio a un top club europeo e potrebbe andare via, ma per non meno di 60 milioni di euro.

Il Napoli, come detto, si è già mosso sul mercato, vedi l’ufficialità di Pasquale Mazzocchi approdato in azzurro a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro più bonus. E si sta comunque muovendo, come promesso da Aurelio De Laurentiis, per portare in rosa altri rinforzi.

Nel frattempo anche altro si muove tra i diversi club di Serie A. Non solo in entrata ma anche eventualmente in uscita. Gli occhi sono già da tempo in questo senso puntati su un giovanissimo come Giorgio Scalvini. Il classe 2003 è sotto contratto con l’Atalanta fino al 2028, ma piace a tante squadre tanto in Italia – Napoli incluso – quanto all’estero. Una su tutte al momento sembra essere il Real Madrid.

Real Madrid su Scalvini, ma l’Atalanta non lo molla: la richiesta è di 60 milioni di euro

Secondo quanto reso noto da ‘Todofichajes.com’, il Real Madrid sarebbe fortemente interessato al profilo di Giorgio Scalvini. Il difensore ha già acquisito esperienza nella Nazionale Italiana, soprattutto con Luciano Spalletti, e sta crescendo in Italia e in Europa con la maglia dell’Atalanta.

La sua altezza considerevole (1.94 m), la sua abilità con i piedi e la crescita che sta acquistando match dopo match in fase difensiva lo ha posto sotto la luce dei riflettori. Basti pensare che uno dei club più interessati è proprio il Real. Ma l’Atalanta non intende mollarlo e non chiede un euro in meno rispetto a 60 milioni.

La cifra elevata potrebbe per il momento raffreddare un possibile affondo da parte degli spagnoli, almeno per il mese di gennaio. Ma non è scontato che i Blancos non ritornino a bussare in casa della Dea nella prossima estate, quando il mercato offrirà maggior margini di manovra.