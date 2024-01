Napoli, affare con Gattuso: obbligo a 15 milioni

Operazione di mercato con l’ex Gennaro Gattuso: obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Ecco cosa sta succedendo

Finalmente qualcosa si muove! Dopo la cessione di Eljif Elmas al Lipsia, il Napoli accoglie il primo acquisto dell’attuale finestra invernale di calciomercato.

Dopo due stagioni e mezzo alla Salernitana, durante le quali ha collezionato 61 presenze e messo a referto due gol e 7 assist, Pasquale Mazzocchi (espulso all’esordio…) è a tutti gli effetti un nuovo calciatore a disposizione di Walter Mazzarri.

Certo, non è un un nome altisonante, di quelli da mandare in sollucchero e far sognare i tifosi, tuttavia l’ex granata è un calciatore che ha sempre fatto bene ovunque abbia giocato, non facendo mai mancare il suo contributo, e che pertanto consentirà a capitan Giovanni Di Lorenzo, che praticamente finora le ha giocate tutte e sempre dal primo minuto al triplice fischio del direttore di gara, di tirare il fiato.

Dunque, i tifosi azzurri, che pure non disapprovano lo sbarco a Castel Volturno dell’esterno ex granata, aspettano i veri colpi di mercato promessi da De Laurentiis, quelli, per capirci, in grado di dare una vigorosa sterzata alla fin qui non esaltante stagione degli azzurri.

Intanto, però, complici i risultati non in linea con le aspettative dei tifosi e con il rango di campioni d’Italia in carica, aumentano i ‘musi lunghi’ nello spogliatoio azzurro.

In particolare, ad avere il ‘mal di pancia’ è il Giovanni Simeone che sta trovando poco spazio con Mazzarri così come con Garcia e, in fin dei conti, anche con Luciano Spalletti. Solo che nella passata magica stagione il ‘Cholito’ era il ‘Re Mida’ azzurro: trasformava in oro, pardon, in gol (9, di cui 4 in Champions, in 33 apparizioni totali per 765 minuti giocati) i pochi palloni che gli capitavano tra i piedi nelle rare occasioni che gli concedeva l’attuale Commissario tecnico della Nazionale.

Simeone-Marsiglia: prestito con obbligo a 15 milioni?

Ora, invece, finora il suo bottino è di 2 gol, di cui 1 in Champions League, in sì 19 presenze totali ma per appena 403 minuti giocati. Troppo poco per le ambizioni del ‘Cholito’, ragion per la quale l’ex del Verona morde il freno per cambiare aria alla ricerca di un minutaggio più consistente.

De Laurentiis, come è noto, non trattiene mai nessuno che vuole andare via da Napoli e, quindi, non si metterà di traverso. Nondimeno, molto difficilmente il ‘Cholito’ saluterà nell’attuale sessione di mercato, molto più probabile che possa farlo a giugno quando potrebbe affacciarsi l’ipotesi Marsiglia sulla cui panchina siede l’ex Gennaro Gattuso.

Ebbene, se Ringhio dovesse rimanere, il Marsiglia potrebbe farsi avanti proponendo il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla Champions a circa 15 milioni di euro. Ma, si sa, De Laurentiis non si accontenta facilmente: infatti, preferirebbe la cessione a titolo definitivo.