Dal Napoli alla Roma: prestito accettato

Dai campioni d’Italia del Napoli alla Roma: il prestito è stato accettato. Ecco tutti i particolari

Di sicuro non è stato l’esordio che sognava fin da quando ha dato i primi calci a un pallone: dopo aver girovagato per tutta l’Italia calcistica Pasquale Mazzocchi, a 28 anni, ha coronato il sogno di giocare per la squadra della sua città e per la quale tifa fin da bambino.

Voleva spaccare il mondo, copyright di Walter Mazzarri, e ha rischiato di spaccare la gamba a un avversario: giusta e doverosa l’espulsione, cinque minuti esatti dopo il suo ingresso in campo nel match contro il Torino.

La foga e la voglia di dimostrare di essere all’altezza di quella maglietta inseguita per tutta una la vita gli hanno giocato un brutto scherzo, oltre a rendere ancora più facile la vita a un Toro che da quel momento in poi non ha trovato la minima resistenza da parte degli azzurri.

Insomma, in questo momento al Napoli gira tutto storto: gli azzurri hanno concluso il girone d’andata al nono posto, lontani dalla zona Champions, e sembrano una squadra allo sbando, la sbiadita fotocopia di quella che nella scorsa stagione ha stupito il mondo, e come se tutto questo non bastasse, il primo acquisto dell’attuale sessione di calciomercato si fa espellere 5 minuti dopo il suo esordio per un’entrata killer su un avversario.

La dea bendata ha decisamente voltato le spalle al club partenopeo. Oltre che sul rettangolo verde, il Napoli, infatti, prende schiaffi anche in sede di calciomercato.

No, è ingenerosa e prematura la bocciatura di Mazzocchi: l’ex granata ha peccato di un eccesso di ardore agonistico e, comunque, potrà rivelarsi utile in questa seconda parte di stagione consentendo a capitan Giovanni Di Lorenzo di rifiatare. Tuttavia, il solo Mazzocchi non basta per risalire la china, De Laurentiis ne è consapevole e perciò lavora alacremente per rinforzare la rosa azzurra con altri innesti.

Maatsen va al Borussia Dortmund: Napoli e Roma beffate

Solo che deve fare i conti con una concorrenza che si allarga sempre di più: piaceva Maatsen, ma il Borussia Dortmund ha bruciato tutti chiudendo l’operazione con il Chelsea per l’acquisto in terzino sinistro Ian Maatsen, che era finito nei radar anche della Roma.

Con all’attivo solo un match in Premier e la prospettiva di ammuffire in panchina visto il ritorno in forma di Ben Chilwell, la volontà del classe 2002 olandese e di tutte le parti in causa, con buona pace degli azzurri e dei giallorossi, è stata quella di arrivare a un accordo sulla base di un prestito con opzione. Il Napoli, quindi, dovrà guardare altrove…