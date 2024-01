Ritorno Insigne al Napoli: ecco cosa succede

Clamoroso colpo di scena: Lorenzo Insigne, dopo due quasi anni nella Mls statunitense, ritorna al Napoli. Ecco cosa sta succedendo

Il momento è difficile, forse il più difficile dell’era De Laurentiis. Il Napoli è in caduta libera: dopo lo scialbo pari a reti inviolate tra le mura amiche gli azzurri si sono fatti incornare dal Toro granata.

I granata hanno fatto quello che hanno voluto, con gli azzurri di fatto non pervenuti allo Stadio ‘Olimpico Grande Torino’. Tre i gol subiti dagli azzurri sul rettangolo verde, il quarto è arrivato nella conferenza stampa del post-match per mano del tecnico del Torino, Ivan Juric, che senza giri di parole ha espresso tutta la sua sorpresa per un Napoli sottotono e soprattutto involuto, profondamente diverso da quello che nella scorsa stagione lo ha meravigliato: “Erano devastanti, con concetti di gioco pazzeschi e con un allenatore di livello altissimo“.

Parole che sanciscono quello che ormai è una verità lapalissiana: il favoloso Napoli schiacciasassi della scorsa annata non c’è più, inghiottito dal gorgo di una stagione fin qui contrassegnata da errori su errori, in campo e fuori dal campo.

Osimhen è in Coppa d’Africa, Kvaratskhelia è l’ombra di se stesso e i suoi compagni non sono da meno, ecco perché per aiutare il Napoli a uscire dal tunnel in cui si è infilato potrebbe tornare l’ex capitano, il mai dimenticato Lorenzo Insigne.

I tifosi del Napoli non hanno dimenticato Lorenzo Insigne ma anche il talento di Frattamaggiore non ha dimenticato il Bel Paese e Napoli.

Roberto Insigne, l’agente potrebbe sondare anche il Napoli

Con il Toronto ha fallito l’accesso ai play-off della Mls, il massimo campionato statunitense, e anche il suo rendimento personale non è stato esaltante: 5 gol e 4 assist in 21 apparizioni complessive.

Insomma, tutti buoni motivi per fargli venire la nostalgia dell’Italia tanto che Lorenzo Insigne torna a offrirsi a mezza Serie A, dalla Lazio alla Fiorentina passando per il ‘suo’ Napoli.

Il suo agente, infatti, potrebbe sondare il terreno per un clamoroso ritorno al ‘Maradona’ di Lorenzinho che di sicuro verrebbe accolto a braccia aperte dai tifosi azzurri ma non da De Laurentiis. È pressoché impossibile che il patron azzurro possa aprire al ritorno di Insigne che, da parte sua, sarebbe disponibile a decurtarsi lo stipendio pur di indossare di nuovo la maglia azzurra.

Un generoso gesto che, come detto, non è sufficiente a far cambiare idea a un De Laurentiis per il quale quando un capitolo si chiude, è chiuso per sempre. Insomma, Lorenzo Insigne potrebbe anche tornare a calcare il manto erboso degli stadi della Serie A ma è quasi certo che non lo farebbe vestendo i colori azzurri di quello che fino a quasi due anni fa era il ‘suo’ Napoli.