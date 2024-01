“In Premier League”: l’annuncio ufficiale gela il Napoli

Doccia gelata per il Napoli e di riflesso per tutti i suoi tifosi. Arriva l’annuncio ufficiale

Si fa sempre più difficile per Aurelio De Laurentiis onorare l’impegno di acquistare 3/4 calciatori per rinforzare una squadra sulle gambe e con il morale sotto i tacchetti dopo gli ultimi deludenti risultati (pareggio a reti inviolate al ‘Maradona’ contro il Monza e ko esterno per 3-0 contro il Torino).

Finora l’unico nuovo innesto che ha varcato il cancello di Castel Volturno è l’ex granata Pasquale Mazzocchi che ha già lasciato il segno (rosso): espulso 5 minuti dopo il suo ingresso in campo contro il Torino per un’entrata killer su Lazaro a centrocampo. Come l’ex Salernitana solo Alessandro Zamboni, mandato dal direttore di gara sotto la doccia anzitempo all’esordio, nel 1997, con la maglia azzurra.

Comunque, a quanto sembra, Mazzocchi dovrebbe essere imitato a breve da Lazar Samardzic per il quale sono stati sciolti i nodi, sfruttamento dei diritti d’immagine e ingaggio, che ne impedivano la fumata bianca: il centrocampista dell’Udinese, quindi, al netto di colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe essere il prossimo rinforzo del Napoli.

Tuttavia, per il talentuoso centrocampista serbo-tedesco che si avvicina sempre di più, un altro profilo inseguito dal club azzurro si allontana in direzione Premier League.

Dopo lo smacco per Radu Dragusin, corteggiato dal Napoli e che ha scelto di trasferirsi al Tottenham per un’operazione che porterà nelle casse del Genoa 24 milioni di euro più altri 6 di bonus oltre al prestito dell’esterno Djed Spence, altra doccia gelata per gli azzurri e, ancora una volta, c’è di mezzo la Premier League.

Come è noto, Walter Mazzarri in questo momento deve fare a meno di Victor Osimhen e di Andrè Frank Zambo Anguissa, volati in Costa d’Avorio per disputare con le rispettive Nazionali la Coppa d’Africa, torneo molto sentito dai calciatori africani ma che ha l’effetto di un pugno nello stomaco per i club europei per i cui colori giocano in quanto, in calendario durante il clou della stagione, c’entra come i proverbiali cavoli a merenda.

Dunque, sono tanti i calciatori originari del continente nero in forza ai club europei che nei prossimi giorni vedremo all’opera in Coppa d’Africa tra cui la giovane stella del Cagliari, quel Zito Luvumbo accostato nei giorni scorsi al Napoli.

Luvumbo, l’annuncio dell’agente: “Contatti da club di Serie A, Ligue 1 e Premier League”

Come reso noto dal suo agente, Edson Queiroz, nel corso della sua intervista a ‘TuttoCagliari’, gli azzurri non sono gli unici sulle tracce dell’angolano classe 2002 – prima della sua partenza per la Coppa d’Africa 3 gol e 3 assist in 19 presenze totali – dal momento che “siamo stati contattati da vari club di Serie A, Ligue 1 e Premier League. Vediamo cosa succede“.

Queiroz non si è sbottonato, preferisce per il momento stare alla finestra anche perché Luvumbo, a suo dire, “è ancora al 30% delle sue possibilità e in Coppa d’Africa ha grandi obiettivi“. Motivo per il quale la concorrenza per l’attaccante del Cagliari potrebbe allargarsi ulteriormente, con il serio rischio per il Napoli di rimanere, come nel caso del difensore rumeno del Genoa, con un pugno di mosche in mano.