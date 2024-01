Vendetta Napoli: la Juve trema

In campionato sono distanti ma la vendetta del Napoli non tarda ad arrivare: la Juventus è avvisata

Archiviato il girone d’andata, il Napoli ha l’imperativo categorico di voltare pagina. Serve un netto cambio di passo per scongiurare il rischio di fare di nuovo la storia ma in senso negativo.

D’altronde, da quando la Serie A è ritornata a 20 squadre, vale a dire dalla stagione 2003-04, nessun campione uscente nel girone d’andata ha fatto peggio del Napoli che ha girato a quota 28 punti e che solo in due occasioni dal ritorno nella massima serie, cioè dalla stagione 2007-08, ha raccolto dopo 19 match meno punti: nel 2019-20, con in panchina prima Carlo Ancelotti e poi Rino Gattuso, e proprio nel 2007-08 con Edy Reja alla guida degli azzurri.

Impietoso il confronto con la scorsa stagione quando al giro di boa i punti messi in cascina dagli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, erano 50. Pochi numeri che, però, sono sufficienti a disegnare i contorni di un crollo verticale.

Ma ora, come detto, è necessario invertire la rotta, anzi, occorre una vera e propria ripartenza anche grazie al contributo dei volti nuovi agli ordini di Walter Mazzarri. Il Napoli non ha intenzione di fermarsi a Pasquale Mazzocchi, prelevato dalla Salernitana, tant’è vero che ha nel mirino il prossimo colpo entrando così in rotta di collisione con la Juve.

Prosegue la caccia del Napoli al centrocampista per rinforzare una mediana che al momento è orfana anche di Anguissa, volato in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, oltre che, come è noto, di Elmas, trasferitosi al Lipsia.

Secondo quanto si legge nel post su ‘X’ di Florian Plettenberg, gli azzurri hanno presentato un’offerta per un prestito semestrale con diritto di riscatto per Orel Mangala, 25enne belga in forza al Nottingham Forest che finora ha collezionato 18 presenze, condite da 1 gol.

Duello Napoli-Juventus per Orel Mangala

Sempre stando alle informazioni di ‘Sky Sports DE’, anche la Juventus è in pressing per prendere in prestito il centrocampista belga del Nottingham Forest. Di conseguenza, s’infittiscono i contatti tra il club inglese e gli azzurri che puntano a strappare quanto prima il sì al prestito del belga per infilare in contropiede la Juventus ripagandola così con la stessa moneta (l’inserimento nella trattativa per Samardzic).

Restiamo in attesa degli sviluppi certi che Mazzocchi e l’ex Sassuolo Traorè, per il quale è praticamente fatta, non saranno gli unici acquisti del mercato invernale del Napoli.