Schumacher, è tutto confermato: ci si emoziona solo a pensarlo

Michael Schumacher vivrà a breve un momento emozionante, non ci sono più dubbi. Impossibile non commuoversi per i tanti tifosi che lo amano

I giovani di oggi con ogni probabilità non hanno avuto modo di vivere in prima persona i trionfi in pista di Michael Schumacher, ma hanno certamente potuto conoscerlo attraverso i racconti di nonni e genitori, estasiati dalla serie di successi che ha messo a segn in carriera.

Ormai da più di dieci anni, ovvero da quando è stato coinvolto in un terribile incidente sugli sci che ha cambiato drasticamente la sua vita, lui non appare più in pubblico, ma questo non ha minimamente scalfito l’affetto di appassionati e addetti ai lavori nei suoi confronti.

Le notizie che trapelano su di lui sono davvero pochissime, tuttavia uno degli ultimi rari aggiornamenti non può che generare trepidazione ben sapendo come possa essere forte quello che anche lui proverà dentro di sé. Il tedesco sarà infatti presente a un evento importantissimo che coinvolge la sua famiglia, cioè il matrimonio della figlia.

Avere una chiara percezione delle condizioni attuali di Michael Schumacher è difficile, la famiglia da tempo fa il possibile per proteggere la sua privacy, soprattutto per evitare speculazioni. Come aveva rivelato Jean Todt, uno dei pochissimi a fargli visita, lui ora è “diverso” da come lo ricordiamo, ma può contare sul sostegno di tutti i suoi familiari, che non lo hanno mai lasciato solo.

Una grande emozione attende Michael Schumacher

Proprio per questo, come riporta il ‘Corriere della Sera’ che cita alcuni media tedeschi, l’ex pilota sarà con ogni probabilità presente a quello che potrebbe essere il giorno più bello della sua primogenita, Gina Maria. La ragazza, infatti, a fine estate, convolerà a nozze con il fidanzato 27enne (un anno più di lei) Iain Bethke, impegnato come la futura sposa nel mondo dell’equitazione.

La cerimonia sarà ovviamente blindata ed è organizzata in ogni dettaglio da un wedding planner tedesco, che sta verificando come poter permettere al sette volte campione del mondo di assistere. La location, invece, dovrebbe essere la villa di Palma di Maiorca che la moglie dell’ex ferrarista, Corinna, ha acquistato nel 2018 dal presidente del Real Madrid Florentino Perez per permettere al marito di soggiornare in un clima mite come quello che si respira nell’isola per gran parte dell’anno.

Vedere la propria “bambina” pronunciare il fatidico sì, potrà essere davvero speciale per Schumacher, da sempre legatissimo ai suoi due ragazzi.

Gina Maria non può che essere felice all’idea di poter avere al fianco il papà in quella giornata, anche se non potrà accompagnarla all’altare come solitamente accade con le spose. La scelta di celebrare le nozze nella villa renderà il tutto più ovattato, come ha sempre cercato di fare Corinna, in modo tale da fare il massimo per tenere lontano i curiosi (l’attenzione alla privacy sarà massima).

Il numero di invitati con ogni probabilità sarà davvero ridotto al minimo e potrebbe comprendere solo le pochissime persone che hanno la possibilità di stare vicine a Michael, come Jean Todt e Luca Badoer, oltre alla storica addetta stampa del tedesco Sabine Kehm. A fare da testimone sarà il fratello Mick.