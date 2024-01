Italiani col fiato sospeso, lacrime per un simbolo dello sport: “Ho un tumore”

Le lacrime rigano il volto degli italiani dopo il drammatico annuncio di un simbolo dello sport: “Ho un tumore”

“Corri di nuovo e tieni ancora alte le tue braccia al cielo, corri e guarda in alto, in cielo con i tuoi genitori e la tua amata sorella. Corri in cielo come dopo ogni gol“, così Giuseppe Baturi, Arcivescovo metropolita di Cagliari, nella sua omelia per i funerali di Gigi Riva che sono stati officiati nella Basilica della Madonna di Bonaria del capoluogo sardo.

Sul sagrato oltre trentamila persone e un tripudio rossoblù, colori con i quali ‘Rombo di tuono’ ha regalato a un’intera Regione il sogno dello scudetto (stagione 1969-70).

Non si sono ancora asciugate le lacrime per l’improvvisa scomparsa di un mito dello sport – che coniugava ‘i meriti sportivi con la grandezza dell’uomo. Lo sport come vita, arte, disciplina, passione condivisa“, come sottolineato dall’Arcivescovo Baturi, e a cui, come annunciato dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi, verrà intitolato il nuovo stadio di Cagliari – che un drammatico annuncio fa stare gli italiani con il fiato sospeso: “Ho un tumore”.

Nonostante gli indubbi progressi della ricerca scientifica nell’individuarne le cause nel mettere a punto un efficace protocollo di cura, il tumore è una patologia che al solo evocarla mette i brividi. Del resto, poco più di un anno fa proprio un tumore al pancreas ha strappato Gianluca Vialli all’affetto dei suoi cari e di tutti tifosi che lo hanno apprezzato come uomo e ammirato come campione.

E purtroppo l’incubo del tumore torna ad agitare il sonno degli italiani visto che Paola Ferrari, giornalista sportiva tra le più note e conduttrice della storica trasmissione ’90° Minuto’, a breve finirà sul tavolo operatorio per l’ablazione di un carcinoma al viso.

Paola Ferrari, la confessione: “Ho un tumore al viso”

A renderlo noto è stata la stessa giornalista nel corso della ‘chiacchierata’ con Monica Setta per ‘Storie di donne al bivio’, format in onda il giovedì in seconda serata su Rai 2: “Ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione“.

Dunque, questa volta non è nulla di particolarmente preoccupante in quanto il carcinoma è stato individuato a uno stadio embrionale: “L’ho scoperto un mese e mezzo fa ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto“, ha precisato (rassicurando tutti) la giornalista che in passato è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un carcinoma maligno al viso.