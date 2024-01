Nuova rivelazione: “Lo dirò in tribunale”, bufera Ilary-Totti

La vicenda che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti si arricchisce di ulteriori dettagli. C’è infatti una nuova rivelazione che ha mischiato le carte in tavola

Non trova ancora la parola ‘fine’ la vicenda che sta riguardando la nota separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia tanto amata ha visto giungere la propria storia ai titoli di coda, eppure ancora si parla tanto di quanto accaduto tra loro proprio per i numerosi colpi di scena che arrivano di volta in volta. Adesso a stupire tutti è la nuova rivelazione.

Francesco Totti, subito dopo aver reso nota in maniera ufficiale la separazione da Ilary Blasi, si è mostrato pubblicamente con Noemi Bocchi la sua nuova e attuale compagna. Dopo diverso tempo è poi stata la nota conduttrice a voler raccontare la sua verità e l’ha fatto in pompa magna tramite un docu-film su ‘Netflix’.

In ‘Unica’, all’inizio, ha voluto parlare anche in un uomo da cui sarebbe scaturita la gelosia del suo ormai ex marito. Ma la conduttrice ha rassicurato che oltre al caffè con quest’altro uomo non ci sarebbe stato nulla.

Eppure stavolta, ai microfoni de ‘Il Messaggero’, ha allora voluto parlare in prima persona Cristiano Iovino, ovvero proprio l’uomo misterioso a cui Ilary ha accennato all’inizio del docu-film ‘Unica’ su ‘Netflix’.

Le sue parole hanno riportato una diversa versione dei fatti (in ogni caso anche già smentita dalla conduttrice). Una versione che aggiungerebbe ulteriori tasselli alla vicenda tanto chiacchierata.

Blasi-Totti, ulteriori tasselli si aggiungono alla vicenda: stavolta a parlare è stato Cristiano Iovino

Da un lato c’è quella di Ilary Blasi, che ha dichiarato di aver ‘aperto gli occhi’ sul suo matrimonio grazie alla goccia che la vicenda con Iovino ha scaturito. Dall’altro c’è proprio il Personal Trainer che ne ha rivelata un’altra. “Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social – ha dichiarato Iovino – e in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. Ci vedevamo principalmente a casa mia anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli“.

Ma in merito al presunto incontro in un Hotel di Milano l’uomo ha dichiarato: “Preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in tribunale, riferirò in quella sede“. Non si è quindi sbilanciato, ma non ha fatto mistero sul fatto che sarebbe pronto a riferire in aula visto che Ilary e Totti sono alle prese con una battaglia legale per la separazione.