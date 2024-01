Mazzata Osimhen, annuncio e cambia tutto: che batosta

Victor Osimhen si è qualificato ai quarti di finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria, ma per l’attaccante del Napoli arriva una severa critica.

Con una doppietta dell’atalantino Lookman, la Nigeria di Victor Osimhen ha trionfato contro il Camerun agli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Il centravanti del Napoli resterà ancora lontano dallo Stadio Diego Armando Maradona, poiché l’attende il confronto ai quarti contro l’Angola. Nel frattempo però Walter Mazzarri potrà contare praticamente fin da subito col rientro di uno dei perni del centrocampo azzurro, vale a dire Frank Anguissa.

Bellissime le scene al termine del match di Coppa fra i due “napoletani” che si abbracciano e il centravanti azzurro che tocca lì dove batte il cuore del compagno di squadra a Napoli. Tuttavia, al di là delle immagini che arrivano dall’altro contente, la situazione di Victor Osimhen al Napoli è tutt’altro che serena, nonostante il ricco rinnovo contrattuale da 10 milioni di euro a stagione, firmato poche settimane fa.

La clausola presente all’interno dell’accordo recita 120-130 milioni di euro per cedere il bomber, capocannoniere del campionato di Serie A edizione 2022-23. La firma è apparsa, infatti, come una promessa di cessione da parte del club di Aurelio De Laurentiis, che già durante l’estate ha rischiato di dover sostituire il centravanti nigeriano. Dal ritiro della Nazionale Osimhen ha fatto sapere di avere chiaro il futuro, lasciando intendere che sarà lontano da Napoli, e il patron partenopeo ha poi confermato, annunciando che da tempo è noto che il bomber andrà via.

Compirà l’ambito salto in Premier League o ritorneranno le tentazioni saudite dell’estate? Chi può dirlo, anche perché pure la Liga sarebbe gradita destinazione. Nel frattempo, il Napoli e Osimhen vivranno insieme la metà di stagione che manca al termine del campionato e bisognerà stare attenti agli animi, anche quelli della piazza.

“Osimhen non è un campione”, la dura opinione in diretta

A ‘Tutti Bravi dal Divano’ di ‘DAZN’ ne ha parlato l’ex calciatore e attuale opinionista, Marco Parolo, il quale è stato piuttosto critico nei riguardi del giocatore: “Tanti valgono più di 100 milioni di euro, ma non rendono così. Ho tanti dubbi su Osimhen”.

Alla luce di un ridimensionamento generale del Napoli e quindi anche delle prestazioni dell’attaccante, secondo Marco Parolo il giudizio dovrebbe essere meno generoso verso Osimhen: “Per me non è un campione, dà la sensazione di poter fare ciò che vuole. Una primadonna”.

Un atteggiamento che potrebbe costargli caro qualora andasse in una big come il Real Madrid, il cui spogliatoio è colmo di primedonne: “Non ce lo vedo per nulla. Magari più al PSG se va via Mbappé. Ma comunque credo che farebbe fatica, stento a pensare che possa assestarsi a quei livelli”.