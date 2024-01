Nuovo difensore e Ostigard resta: il Napoli ha risolto il problema

Il Napoli pensa a un nuovo difensore, senza dover per forza cedere Ostigard: ecco come il club vuole risolvere il problema di mercato

Il Napoli sta continuando a lavorare sul calciomercato in queste ultime ore che restano per provare a portare nella rosa a disposizione di Walter Mazzarri quanti più rinforzi possibili. In questo discorso rientra il profilo di un difensore: gli azzurri vogliono affondare su di lui. Senza però rinunciare a Ostigard.

Negli ultimi giorni si è parlato spesso di un possibile addio anticipato di Leo Ostigard. Il difensore centrale è arrivato dal Brighton il 18 luglio del 2022, non ha trovato tantissimo spazio ma è stato prezioso in partite delicate, vedi l’ultima contro la Lazio. Per questo motivo il Napoli ora non vorrebbe più privarsi di lui.

Il club azzurro potrebbe aver trovato la soluzione ideale, portando comunque un altro rinforzo in rosa e nel reparto difensivo. Si tratta di Jayden Oosterwolde, giocatore olandese che dopo aver vestito la maglia del Parma si è trasferito al Fenerbahce in Turchia il 30 gennaio 2023.

Calciomercato Napoli, può arrivare Oosterwolde dal Fenerbahce senza dover rinunciare a Ostigard: il piano

A parlare dell’eventualità sono stati i media turchi. Dalla Turchia infatti è stato comunicato che il Napoli avrebbe presentato al Fenerbahce un’offerta da 15 milioni di euro per Jayden Oosterwolde. Si tratta di un difensore olandese, cresciuto nel Twente e che ha militato anche nel Parma (dal 31 gennaio 2022 al 30 gennaio del 2023). Questo eventuale arrivo non andrebbe comunque a intaccare la posizione di Leo Ostigard, per un motivo ben preciso.

Jayden Oosterwolde è infatti un classe 2001 e proprio per la sua età, una volta approdato eventualmente al Napoli, potrebbe rientrare comunque ancora nell’elenco degli Under.

Non andrebbe perciò a intaccare la lista dei 17 calciatori Over 22 e quindi il Napoli non avrebbe il problema di un giocatore in più da inserire. Non ci sarebbe un ‘sovraffollamento’.

Da sistemare resterebbe perciò solamente la questione economica. Come detto il Napoli ha offerto 15 milioni di euro. Mentre il club turco chiede per l’olandese circa 20 milioni di euro. La distanza in ogni caso non è eccessiva e, se come sembra la volontà c’è da entrambe le parti, si pensa che la chiusura possa arrivare senza troppi problemi.