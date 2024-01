Sinner, ultim’ora sconvolgente: quanto ha incassato all’Australian Open

Storico trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. Anche il montepremi finale conferma il valore di tale trofeo internazionalmente: quanto ha guadagnato il campione italiano

Dopo quasi quattro ore di gara in finale, non si contiene la gioia dei tifosi e sopratutto quella di Jannik Sinner. Il 22enne tennista altoatesino è il primo italiano a vincere l’Australian Open e soltanto il terzo italiano a trionfare in un Grand Slam, nel singolare maschile.

Sono stati necessari quarantotto anni affinché si ripetesse la gioia. Prima di lui, infatti, ci erano riusciti soltanto Nicola Pientrangeli con le edizioni del Roland Garros del 1959 e 1960, poi Adriano Panatta all’Open di Francia nel 1976.

La sfida in finale con il russo Daniil Medvedev è stata tutt’altro che semplice. Il giovane Sinner ha rimontato due set di svantaggio, nonostante la stanchezza fisica e quindi una lucidità non impeccabile da ambo le parti. Tuttavia, la felicità di aver raggiunto un traguardo così sognato ha facilmente lavato via le gocce di sudore.

Jannik Sinner ha poi parlato in sede di premiazione, ringraziando i suoi genitori. Il messaggio lanciato è stato davvero emozionante e ha fatto il giro del pianeta sportivo per il suo valore: “Vorrei che tutti avessero dei genitori come i miei. Mi hanno permesso di scegliere quello che volevo fare, anche da giovane. Non mi hanno mai messo sotto pressione, perciò auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io”.

Australian Open, Sinner ricco campione: quanto ha guadagnato l’altoatesino dopo la vittoria

L’aspetto sportivo la fa da padrona. La soddisfazione di vincere uno dei tornei più difficili e importanti al mondo ripaga di ogni sacrificio per arrivare a disputarlo. Tuttavia, anche dal punto di vista economico l’upgrade è importante. Vincendo la finale degli Australian Open, Jannik Sinner ha incassato circa due milioni di euro soltanto nell’ultima gara. Infatti si è trattato dell’edizione degli AO più ricca di sempre, come annunciato anche in sede di distribuzione dei premi ai due finalisti.

Il primo titolo del Grand Slam della carriera dell’italiano lo avvicina alla prima posizione nel ranking mondiale, acciuffando così il sogno che nutriva fin da quando ha cominciato ad impugnare la racchetta. In attesa dei vari calcoli, è possibile fare quelli finanziari.

Il montepremi di Melbourne ha garantito ingressi importanti all’intero circuito, partendo da un prize money di 86,5 milioni dollari australiani, vale a dire circa 53 milioni di euro. Calcolando la conquista della finale ai danni di Novak Djokovic e la vittoria della stessa, Jannik Sinner ha incassato 3,15 milioni di dollari australiani ovvero 1,93 milioni di euro.

Più 6% rispetto all’anno scorso, quando fu il campione serbo ad alzare il trofeo al cielo e incassò in totale 2,97 milioni di dollari australiani. I punti ATP per il campione sono 2.000, invece. Insomma, in qualsiasi direzione si guardi è la giornata più felice e ricca possibile.