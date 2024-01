Svolta Boateng: ecco la firma in Serie A

Boateng vicino al trasferimento a sorpresa in Serie A, ma l’operazione potrebbe fare molto discutere dati i recenti problemi del giocatore

Un nome che circola ancora nell’ambito del mercato della Serie A, quello di Boateng. Non stiamo parlando di Kevin Prince, 36enne attaccante ormai ritirato, che ha giocato in Italia con Genoa, Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza, ma di suo fratello minore Jerome. I due, nonostante lo stretto legame di parentela, hanno fatto la storia vestendo le maglie di nazionali diverse: il primo per il Ghana, il secondo per la Germania.

Di ruolo difensore, Jerome Boateng ha avuto una carriera senza dubbio più lunga e continua ad alti livelli rispetto al fratello. Cresciuto all’Hertha Berlino, si è messo in luce giovanissimo con la maglia dell’Amburgo, trasferendosi nel 2010, a soli 22 anni, al Manchester City. Una breve esperienza, terminata con il ritorno in Germania al Bayern Monaco, dove per dieci anni è stato la colonna della difesa, affermandosi anche in nazionale.

Senza dubbio un giocatore di grande esperienza e fama internazionale, anche se viene da due stagioni abbastanza deludenti in Francia con il Lione. Attualmente è svincolato, e nei mesi scorsi si era pure vociferato di un interesse per lui da parte della Roma. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma l’interesse della Serie A per il centrale tedesco non è mai svanito, e adesso sembra tutto fatto per il suo approdo in Italia in un altro club. Ma non mancheranno le polemiche attorno alla trattativa.

Su di lui sta chiudendo la Salernitana, alla ricerca di giocatori d’esperienza e qualità per risollevarsi in classifica. Sconfitta lunedì sera dalla Roma, la formazione granata è inesorabilmente ultima in classifica, a -6 dalla salvezza. Impresa non impossibile, ma che richiede una svolta immediata. Boateng potrebbe aiutare a cambiare rotta, e di sicuro il suo arrivo tornerà utile per coprire la partenza di Lovato, destinato invece al Torino.

Boateng alla Salernitana: la trattativa si sblocca

Ma al di là delle indiscutibili doti tecniche, l’arrivo di Jerome Boateng alla Salernitana non può non suscitare qualche malumore. Nel settembre 2021 il difensore tedesco è stato condannato per violenze sulla ex compagna, pena poi sostanzialmente confermata quasi un anno dopo in appello.

Per questo motivo, quando nei mesi scorsi era tornato ad allenarsi con il Bayern, i tifosi bavaresi avevano contestato la società, convincendola a rinunciare all’ingaggio del giocatore.