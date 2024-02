UFFICIALE, distorsione al legamento: Champions a rischio!

È ufficiale l’infortunio per il giocatore che adesso rischia di non essere disponibile per la Champions League. La lista degli infortunati si allunga

La lista degli indisponibili per l’importante impegno di Champions League rischia di allungarsi. È arrivata infatti una nuova notizia ufficiale: un giocatore importante per la rosa ha rimediato una distorsione al ginocchio e appare difficile che possa recuperare.

Il Napoli si sta preparando per la gara che dovrà affrontare contro il Verona in campionato domenica 4 febbraio alle ore 15:00. Ma un occhio è costantemente piazzato anche sulla Champions League in cui si giocherà il tutto per tutto agli ottavi contro il Barcellona. E proprio dalla Spagna arrivano novità di un certo peso.

La lista degli infortunati in casa Barça è abbastanza importante. Oltre ai risultati che non stanno arrivando, Xavi è perciò costretto anche a trovare di volta in volta soluzioni per rimpiazzare i calciatori out. A questa lista ora si è aggiunto anche Joao Felix. È ufficiale: ha rimediato una distorsione al ginocchio e ora anche il match del 21 febbraio contro il club azzurro potrebbe appunto essere a rischio.

Barcellona, altro infortunio: Joao Felix è out per Xavi. A rischio anche la Champions League

Napoli-Barcellona, gara di andata degli ottavi di Champions League, si giocherà il 21 febbraio appunto. Per l’occasione Walter Mazzarri spera di riuscire ad avere di nuovo tutti i suoi giocatori a disposizione e al 100% della condizione fisica. Nel frattempo da Barcellona sono arrivate novità che fanno drizzare le orecchie. Alla lunga lista di infortunati (Gavi e Balde, Marcos Alonso e Raphina) si va ad aggiungere anche appunto Joao Felix.

Ter Stegen dovrebbe infatti rientrare contro il Granada. Il giocatore ha rimediato una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra.

Adesso è presto per sapere quanto il portoghese dovrà restare fermo ai box. Dipenderà infatti da come reagirà alle cure e da come il suo corpo risponderà appunto agli stimoli. Per comprendere se ci sarà nel match contro il Napoli al Maradona bisognerà quindi aspettare. Con Xavi che spera di averlo a disposizione perché le sue qualità fanno la differenza.

La sconfitta contro il Villarreal ha fatto piombare il Barça in una situazione ancora più complicata per cui bisognerebbe trovare un appiglio per reagire. Non resta che attendere per comprendere cosa succederà quindi con il classe 1999.