Scontro in campo violentissimo: portato via in ambulanza

Sono stati veri e propri momenti di paura quelli vissuti subito dopo il violentissimo scontro avvenuto in campo: ecco cosa è successo

Ogni scontro di gioco su un campo da calcio lascia quegli attimi di concitazione prima di rendersi effettivamente conto di cosa sia successo. Alcuni impatti sono però più duri e pericolosi di altri e lasciano spazio alle paure più grandi. È il caso di quanto accaduto in Brasile, dove il giocatore dopo un violentissimo scontro è stato soccorso immediatamente e portato via in ambulanza.

Il brutto infortunio non è avvenuto stavolta in Italia, ma sui campi di calcio del Brasile. Il duro scontro di gioco c’è stato nel match disputato tra Gremio e Juventude e la paura ha tenuto immediatamente tutti i presenti e gli spettatori da casa con il fiato sospeso. Scene che purtroppo in tanti appassionati a questo sport hanno imparato a conoscere.

Ad essere coinvolto nello scontro violento è stato Lucas Wingert, portiere del Esporte Clube Juventude. In un impatto aereo l’estremo difensore ha avuto la peggio, tant’è che immediatamente è stato necessario l’ingresso in campo dei medici e l’impiego dell’ambulanza. Per fortuna poi tutto è finito per il meglio.

Lo scontro Lucas Wingert l’ha avuto, decisamente violento, con il suo avversario di giornata André Henrique. Il classe 1999, sullo sviluppo di un calcio d’angolo, ha preso un colpo in pieno volto.

Dalla grande paura al sospiro di sollievo: il Juventude fa sapere che Lucas Winger sta bene

È rimasto cosciente, ma anche steso a terra incapace di muoversi e con un taglio evidente proprio all’altezza della bocca. I medici sono perciò intervenuti immediatamente, gli hanno immobilizzato il collo con l’aiuto di un tutore e dopo averlo posizionato in barella lo hanno sistemato subito in ambulanza per portarlo in ospedale. Per fortuna nessuna conseguenza per lui, ‘solamente’ quattro punti di sutura sulla parte del volto coinvolta.

Il club poi, via social, ci ha tenuto anche a tranquillizzare ulteriormente tutti scrivendo: “Va tutto bene per Lucas Wingert. Il giocatore ha ripreso parte agli allenamenti con il resto del gruppo già dalla giornata di giovedì ed è già concentrato sulla prossima gara contro il Ypiranga”. Parole queste accompagnate da una foto sorridente del portiere. Per fortuna, quindi, non ci sono state conseguenze.