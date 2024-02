Caviglia KO: emergenza totale in Champions

A causa di un infortunio uno dei protagonisti di Napoli-Barcellona in coppa rischia di non esserci. È da valutare pure per il ritorno.

C’è un infortunio capitato nelle scorse ore che mette con tutta probabilità fuori causa un elemento in vista dell’andata degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona. La sfida è molto attesa e per una delle due squadre rappresenterà una occasione di riscatto.

Infatti tanto il Napoli quanto il Barcellona rappresentano le grandi malate nel calcio che conta di questa stagione. Tutte e due sono reduci dai rispettivi trionfi in campionato. Quest’anno però né gli azzurri né i blaugrana sono stati in grado di ripetere quanto di bello fatto nella scorsa stagione.

Addirittura sia per i campioni d’Italia quanto per quelli di Spagna è in dubbio la partecipazione alla prossima edizione della Champions. Nella Liga i catalani conservano due punti di margine sul quarto posto ma devono vedersi le spalle.

Gli uomini allenati da Walter Mazzarri invece sono costretti a seguire un lotto di cinque rivali racchiuse in quattro punti, dal quarto all’ottavo posto. Di Lorenzo e compagni sono noni e devono mostrare una reazione in Serie A. Ma senza trascurare la Champions, che resta l’unico modo per rendere meno deludente questa stagione.

Ora c’è un elemento che appare a forte rischio per il match che si giocherà il 21 febbraio prossimo al “Maradona”. La diagnosi ufficiale emersa a seguito dei controlli strumentali di rito è netta e riferisce di uno stiramento al legamento laterale esterno della caviglia destra.

Ad essersi fatto male è stato un elemento del Barça. Cosa che potrebbe dare un vantaggio al Napoli, dal momento che gli spagnoli sembrano essere a corto di uomini capaci di andare in gol con continuità.

Infortunio importante per Joao Felix, Napoli-Barcellona a rischio

È il portoghese Joao Felix ad essere entrato in infermeria dopo un infortunio che gli è capitato nel corso di una sessione di allenamento, martedì 29 gennaio. Serviranno per lui alcune settimane di riposo. L’impressione è che il nazionale lusitano, 24 anni, possa non farcela per Napoli-Barcellona.

Resta invece da valutare un suo recupero in vista della gara di ritorno del 12 marzo. In casa azzurra invece per allora Mazzarri avrà ritrovato, dopo un mese di assenza, Victor Osimhen ed André-Frank Zambo Anguissa, entrambi reduci dalla Coppa d’Africa.

E sono in via di recupero anche Alex Meret e Natan, entrambi fuori causa per infortunio già da diverse settimane. L’unico lungodegente in casa Napoli rimane Mathias Olivera, che dovrebbe invece fare rientro in squadra a marzo.

Il Barcellona invece perde pezzi: al momento sono fuori causa i vari Balde, Gavi, Marcos Alonso, Inigo Martinez, Raphina ed il portiere ter Stegen. E solo quest’ultimo dovrebbe rientrare entro breve.