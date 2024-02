Dal Napoli al Milan: colpo a sorpresa, i rossoneri ci provano

Dal Napoli al Milan, nuovo colpo possibile in Serie A per la prossima estate. I partenopei rischiano di essere beffati dai rossoneri

Il Napoli è in una fase di profondo rinnovamento. Quattro nuovi acquisti a gennaio (di cui però solo due a titolo definitivo) sono un indizio della volontà di De Laurentiis di cambiare la squadra e aprire un nuovo ciclo. Ma ovviamente operazioni più massicce si vedranno in estate, anche con alcuni addii eccellenti e nuovi obiettivi di mercato da discutere con il nuovo allenatore. Ma la concorrenza delle rivali, in entrambi i casi, sarà un fattore determinante.

Proprio nelle ultime ore è emersa infatti la possibile interferenza del Milan in un’operazione che coinvolgerebbe potenzialmente il Napoli. Non una cessione diretta o un addio a parametro zero, come quello di Zielinski verso l’altra squadra di Milano, ma un possibile nuovo acquisto. I rossoneri, a loro volta, stanno valutando nuovi colpi sul mercato, dopo che anche questa stagione non sembra avere assunto i contorni sperati dalla dirigenza del club.

Pur essendo più avanti in classifica rispetto ai partenopei, il Milan non sta decisamente convincendo, e in estate potrebbe puntare un nuovo acquisto di valore. Nel mirino di Geoffrey Moncada ci sarebbe un’occasione d’oro, un giocatore che in passato era stato accostato proprio al Napoli, ed era stato anche piuttosto vicino a trasferirsi in azzurro. L’operazione non si è poi concretizzata, e questo talento ha preferito andare altrove, dove però adesso non si sta trovando poi così bene.

Il Napoli non ha mai del tutto dimenticato Gabri Veiga, 21enne centrocampista spagnolo ex Celta Vigo, dalla scorsa estate all’Al Ahli. Le ultime indiscrezioni rivelano che non si sarebbe ambientato in Arabia Saudita, e adesso sarebbe pronto a rientrare in Europa, anche per riconquistarsi un posto in nazionale, con vista sui Mondiali.

Al Napoli farebbe ancora comodo, visto proprio l’addio di Zielinski, ma adesso sul giocatore c’è la decisa concorrenza del Milan.

Prima il Napoli, ora il Milan: Moncada punta Gabri Veiga

I rossoneri sono ancora in cerca di un elemento di grande qualità per il loro centrocampo, che negli anni ha subito molte cessioni illustri. Veiga rappresenta una grande opportunità, visto che vuole cambiare squadra e accetterebbe un ingaggio molto più basso rispetto a quello che percepisce attualmente in Arabia.

Per adesso si tratta solo di un’ipotesi, ed è ovvio che se lo spagnolo dovesse davvero lasciare l’Al Ahli non saranno poche le big europee a sondare il terreno per il suo ingaggio.