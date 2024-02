Caos dopo l’infortunio: arriva la sconfitta a tavolino

Dopo l’infortunio, con intervento dell’ambulanza, si scatena il caos: arriva la sconfitta a tavolino. Ecco cosa è successo

C’è un avversario nel calcio contro cui nulla possono anche le più sofisticate alchimie tattiche messe a punto dal più navigato dei tecnici: l‘infortunio.

Infatti, un allenatore può preparare un match nei minimi dettagli, predisporre le misure tattiche per inaridire la fonte del gioco degli avversari e nel contempo aumentare la capacità offensiva della propria squadra ma se un infortunio toglie di mezzo una delle sue pedine, il suo impianto tattico crolla come un castello di carte.

La storia del calcio, del resto, è ricca di match che sembravano in totale controllo di una delle due contendenti e la cui inerzia passa a favore dell’altra squadra in conseguenza dell’infortunio che manda sotto la doccia prima del 90esimo uno dei calciatori del team che fino a quel momento stava dominando.

Dunque, che l’infortunio di un calciatore possa essere tra le concause di un ko è abbastanza frequente, quello che invece è raro, anzi è un unicum, è che possa fare da apripista a una sconfitta a tavolino.

Non è terminato al 90° il match, valido per il girone B del campionato di Promozione Toscana, tra il Montelupo e il Saline Volterra a seguito dell’infortunio di un giocatore di casa che ha reso necessario l’intervento in campo dell’ambulanza, con la formazione fiorentina che ha poi abbandonato il terreno di gioco senza farvi ritorno.

Promozione, dopo l’infortunio il Montelupo abbandona il campo: sconfitta a tavolino?

Come ricostruito dalla squadra ospite, la partita viene sospesa a inizio del secondo tempo, con il risultato inchiodato sullo 0-0, dopo uno scontro di gioco tra Bernardoni, tesserato della squadra pisana, e il difensore dei padroni di casa, Mattia Bianchini, che ha avuto la peggio tanto che è stato soccorso e portato via in ambulanza, entrata in campo 10 minuti l’interruzione.

Subito dopo, come detto, il Montelupo ha abbondonato il terreno di gioco mentre il Saline Volterra, come da regolamento, ha atteso la decisione arbitrale che è stata quella di riprendere il match ma, constatata la defezione dei padroni di casa, il direttore di gara non ha potuto fare altro che decretare la fine della partita.

Evidentemente i calciatori del Montelupo erano ansiosi di sincerarsi delle condizioni del loro sfortunato compagno di squadra che, è opportuno sottolinearlo, per il forte colpo alla testa per qualche secondo ha perso i sensi facendo temere il peggio e al quale l’ASD Saline Volterra ha augurato una pronta guarigione.

Chissà se il giudice sportivo ne terrà conto, con il Montelupo rischia la sconfitta a tavolino, nella sua decisione che ovviamente si baserà su quanto scritto dal direttore di gara nel suo referto.