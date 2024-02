Dalla Juventus alla Roma: tradimento e colpo per giugno

La Juventus può perdere un giocatore a giugno e vederlo andare alla Roma: ecco tutti i dettagli

La Juventus deve riprendere il proprio cammino di risultati utili in campionato dopo il pari con l’Empoli e la sconfitta contro l’Inter nello scontro diretto di San Siro. Nel frattempo continuerà a essere attenta sul calciomercato in vista dell’estate e quindi della prossima stagione. Fronte entrate ma anche fronte uscite. A tal proposito, c’è un bianconero che a giugno potrebbe dire addio e passare alla Roma.

Ora la Juve deve archiviare la sconfitta coi nerazzurri e concentrarsi sulla gara contro l’Udinese. Del resto ci sono ancora molte giornate da giocare per il campionato italiano e nulla è ancora deciso. Mentre Allegri è impegnato sul campo e con la squadra, Cristiano Giuntoli è costantemente a lavoro per il futuro.

Proprio in questo ambito, con il finire della stagione, potrebbe concretizzarsi anche un trasferimento dalla stessa Juve alla Roma di Daniele De Rossi (se sarà lui a continuare con i giallorossi). Parliamo di Alex Sandro, giocatore in scadenza a giugno del 2024.

Alex Sandro dalla Juventus alla Roma? L’idea di mercato starebbe prendendo piede in casa giallorossa

La Roma sembra vivere una nuova vita calcistica da quando sulla panchina è approdato Daniele De Rossi, attualmente considerato sempre un traghettatore fino a giugno. Ma in questo senso mai dire mai, perché tutto potrà succedere da qui alla fine della stagione. Anche che nella Capitale approdi un giocatore che alla Juve ha trascorso ben nove anni, come Alex Sandro.

Il brasiliano resterà alla Juventus fino alla fine di questa stagione in corso. Il suo contratto è infatti in scadenza al 30 giugno del 2024, e diverse squadre stanno pensando al suo ingaggio a parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni, in Serie A la più interessata sarebbe proprio la Roma. Nulla è ancora stato deciso, non sono stati avviati contatti formali con l’entourage del giocatore, ma ai Friedkin l’idea non dispiacerebbe.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, ricordando che sul laterale juventino ci sono diversi club brasiliani, squadre turche nonché della Saudi League. La sua richiesta contrattuale dovrebbe essere un contratto biennale da almeno un paio di milioni l’anno, ma va detto che dall’Arabia potrebbe ricevere anche una cifra maggiore.