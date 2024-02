Dall’Inter al Napoli: colpo a sorpresa, affare sulla fascia

Dal nerazzurro dell’Inter all’azzurro del Napoli. Ecco, di seguito, tutti i particolari

Il calciomercato, come il mercato, non dorme mai. Da pochi giorni si sono chiusi i battenti della sessione invernale che i club già sono proiettati a quella estiva.

Il Napoli è stato tra i club più attivi a gennaio: quattro i rinforzi che De Laurentiis ha regalato a Mazzarri e quattro le cessioni tre delle quali a titolo temporaneo.

Ma l’appetito vien mangiando e così la dirigenza azzurra ha già messo nel mirino il prossimo colpo a effetto per rinforzare la fascia. Ai tempi della sua prima esperienza sulla panchina azzurra Mazzarri ripeteva come un mantra che non si costruiscono squadre dalle grandi ambizioni acquistando calciatori dalle cosiddette provinciali.

Ebbene, memore di ciò, per il prossimo colpo di mercato il patron azzurro ha intenzione di pescare in casa dell’Inter, cioè la squadra che sta dominando il campionato e che è reduce dal trionfo nel ‘Derby d’Italia’ con vista sullo scudetto.

L’out di destra è l’anello debole dell’undici azzurro. Chiariamoci, capitan Di Lorenzo non si discute, è una garanzia di rendimento e professionalità, anche quando non è in giornata strappa comunque la sufficienza in pagella.

Tuttavia, anche uno stakanovista come l’ex Empoli ogni tanto deve tirare il fiato, solo che finora il Napoli non ha trovato un sostituto del capitano tale da consentirgli di rifiatare senza temere un contraccolpo in termini di qualità e rendimento.

Certo, dalla Salernitana è arrivato Pasquale Mazzocchi che è una sorta di jolly difensivo e, quindi, può giocare anche a destra ma non ha le caratteristiche tecniche per essere l’alter-ego del capitano.

Risponde, invece, all’identikit del profilo inseguito dal Napoli l’ex Inter, Valentino Lazaro, che dopo alcune anonime stagioni si sta rilanciando con la maglia granata del Torino.

Napoli: suggestione Valentino Lazaro, ex Inter

L’esterno austriaco è uno degli artefici della buona stagione dei granata che sono in corsa per un posto nelle Coppe europee. A parlare per l’ex nerazzurro è il suo personale tabellino: fin qui 2 gol e 2 assist, in 21 presenze complessive, che ne fanno il vice ideale di Di Lorenzo.

Stessa capacità di presidiare la fascia e identico contributo alla fase offensiva, ecco perché il Napoli ci sta ragionando anche perché per vestirlo d’azzurro servono tra gli 9 e i 10 milioni di euro. Viste le valutazioni che girano anche per calciatori non di prima fascia, sarebbe un acquisto quasi a prezzo di saldo: un affare, quindi, tecnico ed economico, aspetto, quest’ultimo, cui De Laurentiis è molto sensibile.