De Laurentiis inchiodato, salta tutto: mai al Napoli

De Laurentiis inbcassa un duro no dall’agente di un suo obiettivo. Si complicano allora i suoi piani per definire il futuro del Napoli

“Ricostruire” è la parola d’ordine in casa Napoli. E non potrebbe essere altrimenti, visto la deludente stagione che sta vivendo il club subito dopo la straordinaria conquista dello scudetto dell’annata scorsa. In vista dell’estate del 2024, De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato, come invece successo in quella precedente, e sta già valutando le sue opzioni sul mercato. Ma il nuovo progetto tecnico azzurro, però, parte già con la prima nota stonata.

Attualmente, l’obiettivo è risollevare la squadra in classifica, provando a riprendere il quarto posto. Operazione non impossibile, visto che l’Atalanta dista solo 4 punti (ma ha una gara in meno) e la seconda parte della stagione è appena iniziata.

Una qualificazione alla prossima Champions League, con tutto ciò che ne consegue in termini di introiti economici, sarebbe importantissima per rinnovare al meglio la squadra nel prossimo calciomercato estivo.

Ma questo è un compito che spetta a Walter Mazzarri e ai suoi ragazzi: il mese scorso, De Laurentiis ha fatto il possibile per portare volti nuovi in rosa e dare una mano al lavoro del tecnico. Gli arrivi di Mazzocchi, Ngonge, Traoré e Dendoncker (anche se questi ultimi due solo in prestito, per il momento) possono essere decisivi per la caccia al quarto posto. Ma è ovvio che in estate i cambiamenti dovranno essere molto più radicali, a partire dal ruolo dell’allenatore.

Mazzarri non sembra destinato alla riconferma, e così un nuovo nome siederà sulla panchina dei campani. Ancora non ci sono certezze, ma il patron azzurro sta valutando varie possibilità, anche piuttosto ambiziose. Si era parlato per esempio di Antonio Conte, che però è sempre stato complicato per motivi economici, e che adesso sembra molto più vicino al Milan.

Così De Laurentiis ha sondato il terreno per un allenatore emergente come Thiago Motta, ma le cose non sono andate come sperato.

De Laurentiis va a caccia del nuovo tecnico del Napoli. L’agente di Thiago Motta dice no

A rispondere in anticipo all’interessamento del proprietario del Napoli ci ha pensato Dario Canova, ovvero l’agente dell’attuale allenatore del Bologna, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Secondo Canovi, il futuro del suo assistito “sicuramente” non sarà al Napoli.

Il procuratore è stato piuttosto perentorio su questo punto, dicendo che la squadra campana non interesserebbe a Motta, nemmeno qualora De Laurentiis dovesse garantirgli “l’acquisto di Zirkzee e Calafiori”.