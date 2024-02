Il Napoli prende l’erede di Osimhen: 20 milioni, nome a sorpresa

Venti milioni di euro e il Napoli prende il sostituto di Victor Osimhen: nome a sorpresa per l’erede dell’attaccante nigeriano

Nella conferenza stampa convocata a Castel Volturno, De Laurentiis ha anche confessato di essere già proiettato al 2030: “Sto immaginando quel che devo fare perché nel 2030 questa squadra, questa città e società, economicamente, veramente dovrà possedere i mezzi per competere con le più forti del mondo”.

Ormai, dopo quasi 20 anni di presidenza del Napoli, il patron azzurro, per usare un’espressione del vernacolo napoletano, è ‘carta conosciuta’. Dunque, sappiamo bene che quando De Laurentiis annuncia qualcosa, bene o male, la fa. Del resto, il patron azzurro è un vero uomo d’affari, quindi, concreto e non abituato a perdersi in inutili chiacchiere.

E, infatti, il Napoli ha già individuato l’erede di Osimhen che di fatto ha le valigie in mano. Sul fatto che l’avventura in azzurro dell’attaccante nigeriano sia giunta al capolinea non ci sono dubbi, l’unica incognita è legata alla sua destinazione, con i club della Premier League, dati in pole position, che a sorpresa sarebbero stati scavalcati dal Paris Saint-Germain. E in questo calcio moderno sempre più sorprendente è a sorpresa anche il sostituto di Osimhen.

Dunque, le strade del capocannoniere della Serie A della scorsa stagione e del Napoli si divideranno a fine stagione.

Quella dell’attaccante nigeriano, secondo Vincenzo Morabito, intervistato da ‘Chiamarsi bomber’, conduce nella capitale francese, al Paris Saint-Germain che sarebbe orientato a sostituire la stella Mbappè, che cambierà aria a fine stagione, proprio con il nigeriano che è un pupillo del Direttore sportivo dei transalpini, Ocampos, che lo avuto alle sue dipendenze ai tempi della loro comune esperienza al Lille.

Napoli, Vladyslav Vanat è il sostituto di Osimhen?

La strada del Napoli, invece, porta molto più lontano, nella capitale di quell’Ucraina martoriata dal conflitto con la Federazione Russa. Infatti, sempre secondo Morabito, il Napoli sarebbe interessato al centravanti della Dinamo Kiev, Vladyslav Vanat, che è valutato 15-20 milioni di euro, con il club azzurro che ha fissato il budget di spesa per l’attaccante proprio a 15-20 milioni.

Certo, il nome non è di quelli da far fare salti di gioia ai tifosi, anzi tutt’altro. Tuttavia, se De Laurentiis in versione direttore sportivo non ne ha azzeccata una, in compenso lo scouting azzurro raramente ha fallito come dimostra l’operazione Kvaratskhelia, un carneade al suo arrivo a Napoli. E poi, in fin dei conti, il nr. 77 è originario della Georgia, Vanat lo è dell’Ucraiana, due ex Repubbliche della defunta Urss. Chissà, quindi, che questo comune passato sovietico non sia di buon auspicio. I tifosi incrociano le dita.