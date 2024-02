Calciomercato Napoli, c’è il colpo in difesa: arriva subito!

Arriva finalmente un grande acquisto in difesa per gli azzurri. Ecco tutti i dettagli stando alle ultimissime di calciomercato

Il calciomercato è chiuso, ma le trattative non si fermano mai. Soprattutto quando c’è bisogno di pianificare con largo anticipo la stagione che verrà, come sta avvenendo in casa Napoli. Dopo lo scudetto dell’anno scorso, il club sta vivendo una stagione da incubo. Ecco perché la prossima estate ci sarà una rifondazione profonda.

Alcuni nuovi arrivi si sono visti a gennaio, ma De Laurentiis punta a farne di nuovi nella finestra estiva. Anzi, più precisamente all’inizio dell’estate, prima del via del ritiro precampionato. Anche la scelta dell’allenatore potrebbe avvenire nei prossimi mesi, così da presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con una squadra già pronta a lavorare assieme. Niente va lasciato al caso, nel nuovo progetto tecnico partenopeo, per tornare presto ai vertici del calcio italiano.

Zielinski se ne andrà all’Inter, mentre la posizione di Osimhen deve ancora essere definita, sebbene in molto pronosticano anche un suo addio. Ma tra le pedine fondamentali per il Napoli di domani ci sarà soprattutto un nuovo centrale di difesa, chiamato a raccogliere l’eredità di Kim Min-jae. Il coreano è stato tra i protagonisti dello scudetto, e il suo addio la scorsa estate non è stato affatto metabolizzato dalla squadra, con Natan che non ha propriamente lasciato il segno.

Alla retroguardia partenopea del prossimo futuro serve un nuovo pilastro, e De Laurentiis lo avrebbe individuato nel difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Finalmente un colpo in difesa: ecco chi sarà l’erede tanto agognato di Kim nel Napoli

Il serbo è ancora giovane, dato che compirà 27 anni solo ad ottobre, ma ha già grande esperienza sia in Serie A che in Europa, e il suo destino sembra essere ormai lontano da Firenze. Il suo contratto con la Viola dura fino al 2027, ma davanti alla giusta offerta Commisso lo lascerebbe partire senza troppi ostacoli.

Si tratta di un centrale che ha personalità e qualità tecniche, maturato molto negli ultimi anni e pronto a un ruolo da protagonista, in un club che punta a qualcosa di più di un piazzamento di medio-alta classifica. Per lui, il Napoli sarebbe disposto a investire 15 milioni di euro subito dopo la fine della stagione attuale. Questa cifra dovrebbe essere sufficiente per convincere la Fiorentina, a meno che non si intrometta qualche club straniero nella trattativa.