La clausola non spaventa: dal Napoli al Milan, si chiude a 30 milioni

La clausola rescissoria non è un ostacolo insormontabile: dal Napoli al Milan, si chiude a 30 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

Con 19 punti su 21 nelle ultime 7 partite (pari solo con il Bologna e la Salernitana), il Milan è tra le squadre più in forma del campionato e, complice l’inopinato stop casalingo della Juventus contro l’Udinese, è a un solo punto dai bianconeri che al momento occupano la seconda piazza, alle spalle della capolista Inter.

Anche gli azzurri hanno sbattuto contro l’ostacolo rossonero, un ko per 1-0 a ‘San Siro’ che li allontana dalla zona Europa. Ma al pari degli azzurri anche i rossoneri si allontanano da un obiettivo di mercato visto che un’altra pretendente non ha problemi a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Insomma, il Diavolo ha mandato al tappeto il Napoli sul manto erboso di ‘San Siro’ ma rischia di fare la stessa fine degli azzurri in sede di calciomercato, imitati dai campioni d’Italia in carica.

Il Betis è riuscito a trattenere la sua giovane stella, il 18enne Assane Diao, durante l’ultima finestra di mercato. Tuttavia l’addio del nazionale spagnolo under 21 è solo rinviato. D’altra parte, ad Assane sono serviti pochi match in prima squadra per catturare l’interesse di mezza Europa calcistica.

Niente Napoli e Milan, Assane Diao verso la Premier League

La sua forza fisica e la sua velocità, unite alla sua giovanissima età e a una clausola rescissoria tutto sommato abbordabile, 30 milioni di euro, ingolosiscono non solo il Milan e il Napoli ma anche il Borussia Dortmund, il Lipsia, l’Atletico Madrid, il Barcellona, il Real Madrid, il Liverpool, l’Arsenal e l’Olympique Marsiglia.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional.cat’, Assane Diao approderà sì in Premier League, ma non per vestire i colori di una delle ‘big six’ bensì quelli di un club molto meno blasonato che, però, gli garantirà di giocare con continuità.

Stando al portale spagnolo, che rilancia quanto pubblicato dai media inglesi, la giovane stella del Betis ha già un accordo con il Brentford che, con buona pace anche del Napoli e del Milan, senza battere ciglio verserà nelle casse del club andaluso i 30 milioni della sua clausola rescissoria.

Tuttavia, il Betis non si rassegna all’idea di perderlo la prossima estate e per convincerlo a restare i verdiblancos hanno giocato la carta della mozione degli affetti ingaggiando il fratello gemello Usse che militava nelle file della Juvenil A (la nostra Primavera) del Cadice.

Una mossa della disperazione che non darà l’esito sperato dalla dirigenza andalusa dato che, allo stato attuale delle cose, Assane Diao seguirà le orme dell’ex azzurro Fabian Ruiz, ora al Paris Saint-Germain, e di Dani Ceballos che hanno lasciato il Betis quando erano ancora molto giovani.