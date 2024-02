“Raspadori alla Juventus”: l’annuncio in diretta che ribalta Napoli

Clamoroso annuncio in diretta che manda in fibrillazione Napoli: “Giacomo Raspadori alla Juventus”. Ecco tutti i dettagli

Quando i risultati non arrivano, tutti sono in discussione, non solo l’allenatore. La sconfitta, a ‘San Siro’, contro il Milan allontana gli azzurri dalla zona Champions League alimentando le voci di possibili addii.

Se è acclarato che Victor Osimhen – che si lecca le ferite perché il sogno di laurearsi campione d’Africa gli è di nuovo sfuggito di mano – a fine stagione farà le valigie, altri suoi compagni di squadra potrebbero imitarlo.

In particolare, un annuncio dato in diretta nel corso della trasmissione calciomercato.it, sul canale twitch di Tvplay, rischia di provocare una levata di scudi da parte dei tifosi azzurri: “Raspadori alla Juventus“.

Napoli, l’ntermediario Fratini: “Giuntoli vuole Raspadori alla Juve”

Il Napoli non va, è lontano anni luce da quello che nella passata, trionfale stagione ha stupito il mondo anche perché gli azzurri sono la pallida fotocopia degli straordinari protagonisti della cavalcata culminata nel terzo scudetto. Anche Giacomo Raspadori accusa un momento di flessione che purtroppo perdura da qualche partita tant’è vero che non è più una prima scelta di mister Walter Mazzarri.

Tuttavia, l’ex Sassuolo è pur sempre uno dei più fulgidi talenti italiani della sua generazione. Anzi, per l’intermediario Fratini, il numero 81 azzurro è il Paolo Rossi dei giorni nostri ma con le dovute proporzioni in quanto di Pablito, l’eroe del Mundial ’82, ce n’è uno solo.

Comunque, a pensarla così non è solo l’intermediario Fratini visto che, come rivelato a Tv Play, anche l’ex Direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, stravede per Raspadori, fin qui 4 gol e 2 assist in 31 apparizioni complessive: “L’attaccante che piace alla Juventus è colui che ha esaltato Giuntoli a Napoli: Giacomo Raspadori“.

Del resto, è stato proprio l’attuale Football Director bianconero a portare al Napoli l’attaccante ex Sassuolo, pertanto non meraviglia che Giuntoli pensi proprio al furetto azzurro per rinforzare la batteria di attaccanti bianconeri che, certo, non brillano per rapidità e capacità di giocare nello stretto come il numero 81 azzurro.

Lo si è visto una volta di più nel match che ha opposto la Juve all’Udinese, vinto inaspettatamente dai friulani e con un colpo di testa di Milik come unico vero pericolo per l’estremo difensore dell’Udinese. Insomma, la velocità, l’imprevedibilità e l’abilità nell’incunearsi negli spazi di Raspadori farebbero proprio al caso della Juventus.

Ma, per la gioia dei tifosi azzurri, il Napoli ha tutta l’intenzione di tenersi stretto l’ex Sassuolo anche perché non può anche solo immaginare di cambiare passo senza calare sul tavolo del campionato il suo ‘Jack’ Raspadori.