Terremoto Napoli: Kvara firma col Top Club!

Il Napoli è vicino a perdere la sua stella: Kvaratskhelia è sul piede di partenza, e un top club è sicuro di avere la sua firma sul contratto per la prossima stagione

Tutte le grandi storie prima o poi finiscono, e quella tra Kvaratskhelia e il Napoli è stata eccezionale. Arrivato per appena 10 milioni di euro, il georgiano si è imposto come uno dei giocatori più determinanti del campionato, trascinando i partenopei allo scudetto assieme a Osimhen.

Purtroppo, però, questa storia sembra sul punto di finire anzitempo: la prossima estate, l’ala mancina azzurra potrebbe già lasciare il suo attuale club, per firmare con una big di valore internazionale.

La stagione molto deludente del Napoli sta probabilmente influendo sulla decisione, visto che pochi si aspettavano un’annata così sottotono da parte dei campioni d’Italia in carica. Ancora non è chiaro chi sarà l’allenatore della prossima stagione, ma la sensazione è che lo squadrone dello scudetto stia ormai venendo del tutto smantellato. Spalletti, Giuntoli e Kim Min-jae se ne sono andati la scorsa estate, Elmas lo ha fatto a gennaio e Zielinski se ne andrà a fine stagione.

La rottura tra Kvaratskhelia e Osimhen sembra essere l’ultimo brutto colpo per le ambizioni di una squadra fantastica che però è durata troppo poco. E se, come sembra, il nigeriano sarebbe sul punto di andarsene a sua volta la prossima estate, è difficile immaginare che Kvara voglia restare da solo in un club ormai smembrato.

Se il Napoli non potrà garantirgli di essere competitivo ai massimi livelli nella stagione 2024/2025, il georgiano vorrà trovarsi una sistemazione più comoda.

Kvara se ne va: il Napoli attende un’offerta dalla Spagna

L’anno scorso si era parlato di un interesse del Real Madrid per il fenomeno dell’Est Europa, ma poi la pista si è poi affievolita, anche perché i Blancos hanno deciso di guardare altrove. Ma la Spagna continua a corteggiare Kvaratskhelia, solo che stavolta tocca ai blaugrana del Barcellona. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il georgiano sarebbe nei piani del presidente Laporta per ristrutturare la sua squadra per il dopo Xavi.

Il probabile addio a fine stagione di Joao Felix, in prestito dall’Atletico Madrid, lascerebbe a disposizione del futuro allenatore blaugrana un solo giocatore in posizione di ala sinistra. Stiamo parlando di Ferran Torres, che però fin qui ha convinto solo a momenti alterni. Il Barça vuole un giocatore più affidabile in quel ruolo, e Gabriel Martinelli dell’Arsenal appare troppo costoso, per cui si dovrebbe virare su Kvaratskhelia. Il suo contratto col Napoli dura però ancora fino al 2027.