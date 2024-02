Napoli, pioggia di milioni per De Laurentiis: un big dice addio

Pioggia di milioni per Aurelio De Laurentiis: un big della rosa dice addio al Napoli. Ecco tutti i dettagli

La Football Money League, la classifica dei club di calcio con il fatturato più alto stilata ogni stagione dall’azienda specializzata Deloitte, certifica l’ingresso del Napoli nel gotha del calcio.

Il club di De Laurentiis, infatti, si è posizionato al 19esimo posto, dietro al West Ham e davanti al Marsiglia della Top 20 mondiale della stagione 2022-23, quella del terzo scudetto con il dato record di 267.7 milioni di fatturato.

Più 111 milioni di ricavi e un aumento dell’80% degli incassi tv, per un +71% globale rispetto alla stagione precedente che pure ha visto il club azzurro registrare un fatturato, per nulla trascurabile, di 156.5 milioni di euro.

Insomma, riecheggiando il titolo di uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, è un Napoli milionario che, per la gioia di De Laurentiis, è destinato a rimanere tale vista la pioggia di milioni che potrebbe innaffiare i conti societari azzurri in conseguenza della cessione di un big.

A dispetto di una stagione fin qui deludente – come testimoniano i tre cambi in panchina, da Rudi Garcia al neoallenatore Francesco Calzona passando per l’interregno di Walter Mazzarri – i giocatori della rosa azzurra fanno gola alle grandi d’Europa.

Se l’addio di Victor Osimhen è un dato acquisito, con l’unica incognita che è legata alla sua futura destinazione, anche Andrè Frank Zambo Anguissa potrebbe fare le valigie a fine stagione.

Napoli, Anguissa nel mirino dell’Atletico Madrid

Reduce dalla Coppa d’Africa, dove non ha brillato così come tutti i Leoni indomabili, out agli ottavi di finale per mano della Nigeria, il camerunese è finito nel mirino dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone che sarebbe disposto a offrire 25 milioni di euro per portarlo sulla sponda rojiblanca del Manzanarre.

Se il Napoli è lontano 9 punti da quel quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League, quella del nuovo format a girone unico di 36 squadre che si preannuncia come la più ricca di sempre, il centrocampista camerunese, invece, potrebbe allontanarsi da Napoli.

D’altra parte, se davvero Simeone senior dovesse bussare alla porta del Napoli recando un’offerta da 25 milioni di euro, De Laurentiis, che ha fiuto per gli affari economici (su quelli tecnici, dopo quello che ha combinato in versione ‘ghe pensi mi‘, stendiamo un velo pietoso…), molto difficilmente si lascerà sfuggire l’occasione di mettere a bilancio una cospicua plusvalenza.

Oltretutto, il contratto che lega Anguissa al club azzurro andrà a scadenza il 30 giugno del 2025, quindi è concreto il rischio di perderlo a parametro zero o, comunque, a una cifra molto più bassa di quanto i colchoneros sarebbero disposti a offrire.

E si sa, De Laurentiis vede come fumo negli occhi la prospettiva di perdere a parametro zero o a una cifra inferiore al suo valore un big della rosa come Anguissa, anche se in questa stagione è sceso in campo il gemello scarso del favoloso frangiflutti del centrocampo azzurro che l’anno scorso faceva sentire la sua presenza anche nell’area di rigore avversaria.