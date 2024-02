Valzer di panchine in Serie A, Inter in ansia: ora anche Inzaghi può partire

L’Inter comincia a familiarizzare con la possibilità che debba rivedere la panchina, poiché nel valzer dell’estate potrebbe ballare anche Simone Inzaghi

Vola a vele spiegate, l’Inter. La squadra diretta da Simone Inzaghi non ha mai indugiato in occasione dell’edizione attuale del campionato di Serie A, mostrando compattezza e qualità a tutto tondo. Indiscutibili meriti sono da attribuire al valore tecnico dei singoli, ma anche alla capacità organizzativa che ha mostrato mister Simone Inzaghi. Alla guida del progetto nerazzurro dal 2021, non sono mancati gli alti e bassi per l’allenatore, la cui escalation è stata ponderata ma al contempo di grande successo.

Al termine dell’annata, l’Inter potrebbe festeggiare così il 20esimo scudetto della sua storia nonché il sesto trofeo con il tecnico di Piacenza, dopo tre Supercoppa Italiana e tre Coppa Italia. Tuttavia, col tricolore potrebbe chiudersi l’esperienza milanese di Simone Inzaghi. Mentre l’Ad Marotta non si fa trovare impreparato e già per la prossima stagione ha opzionato Taremi e Zielinski a parametro zero, la dirigenza si concentrerà anche su chi potrà ereditare la panchina dell’attuale tecnico, il cui contratto comunque lo vede ancora legato all’Inter fino al 2025.

Il problema, infatti, non risiederebbe nella volontà dei vertici nerazzurri né, tantomeno, nelle intenzioni del tecnico, bensì nei vari cambiamenti che potrebbero avvenire a livello internazionale e comportare un corteggiamento a ranghi serrati nei confronti di Inzaghi, il quale potrebbe cedere alla tentazione dell’avventura internazionale.

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, non mancano le sirene estere per il tecnico dell’Inter. La società starebbe pensando a un ulteriore prolungamento del vincolo ad oggi valido, sia come riconoscimento per il lavoro svolto finora sia perché consapevole che molte pedine si sposteranno da dove si trovano attualmente. Il telefono di Inzaghi potrebbe suonare dalla Premier League ma anche dalla Liga e Bundesliga, passando per il PSG.

Inter, Inzaghi può partire in estate: il valzer di panchine internazionale lo coinvolge

I francesi potrebbe concludere l’avventura con lo spagnolo Luis Enrique dopo solo un anno e una serie di stravolgimenti apportati, nonché il preannunciato addio di Kylian Mbappe. Nel frattempo Xavi Hernandez ha già annunciato una decisione che non intende rivedere, ossia quella di lasciare il Barcellona a fine anno, indipendentemente dai risultati che la squadra otterrà. Quindi la panchina blaugrana sarà vacante.

Futuro analogo l’affronterà il Bayern Monaco, che ha deciso con Thomas Tuchel d’interrompere la collaborazione a fine stagione. In Premier League, invece, ci sono almeno le panchine di Chelsea, la cui mancanza di continuità allontana di settimana in settimana Mauricio Pochettino dal suo incarico, e Manchester United, che valuta se sia Erik ten Hag l’uomo con cui condividere idee e progetto.