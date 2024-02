La panchina del Napoli del prossimo anno è ancora un rebus ma presto potrebbe esserci la svolta. Il sogno è Conte

Il Napoli ha già cambiato tre allenatori in questa stagione. Da Garcia a Mazzarri e da quest’ultimo a Calzona, senza però fin qui riuscire a svoltare. L’attuale nono posto in classifica suona come un declassamento totale dopo lo scudetto dello scorso anno. Vedere il club partenopeo così giù lascia sgomenti in molti, ma fa capire di star vivendo una stagione agli antipodi rispetto la precedente.

A fine anno, comunque vada, sarà rivoluzione. Aurelio De Laurentiis ha tutte le intenzioni di avviare un nuovo progetto tecnico con un nuovo allenatore. Il CT della Slovacchia ha i crismi del semplice traghettatore, tre mesi all’ombra del Vesuvio e addio. Solo un ottimo ruolino di marcia potrebbe cambiare le carte in tavola. Al momento sembra (quasi) scontato l’addio e per questo si guarda già al nome che sarà scelto al quale affidare il Napoli della rinascita.

Manco a dirlo il preferito di Aurelio De Laurentiis (e anche della piazza partenopea) è Antonio Conte. L’ex CT ha già rifiutato la panchina azzurra lo scorso ottobre, ancor prima dell’esonero di Garcia. Il tecnico salentino però non è uomo a cui piace subentrare (oltre a voler stare fermo per un anno sabbatico), il suo fu un no secco. Potrebbero cambiare le cose in estate?

Napoli, svolta in panchina: “Lunedì incontro Conte…”

Di sicuro l’ex Inter vuole tornare in pista e magari farlo proprio in serie A. Arrivano delle dichiarazioni interessanti da parte di un suo caro amico, Mark Iuliano, che ha rilasciato un’intervista a “Radio Punto Nuovo”. “Lunedì incontrerò Antonio” è l’incipit che fa drizzare le antenne a tutti. L’ex difensore poi spiega il motivo: “Lo vedrò per il film su Marcello Lippi”. All’inevitabile domanda sul suo futuro, Iuliano non si sbottona: “Difficilmente parliamo di futuro, non so cosa farà. Di certo ha incontrato De Laurentiis negli scorsi mesi…”.