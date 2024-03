Il colpo salta e ne approfitta il Napoli: arriva il bomber

Il Napoli potrebbe approfittare di una situazione piuttosto ingarbugliata per trarne un vantaggio importante e portare il bomber in casa: l’intreccio di calciomercato.

I piani del calciomercato dipendono, in prospettiva estiva, dagli obiettivi che i club riescono a raggiungere durante il campionato. Ad esempio, la qualificazione alle competizioni europee è una discriminante importante sia per i club, che così comprendono fin dove possono spingersi con gli investimenti, sia per i giocatori, che regolano di conseguenza le proprie ambizioni per il futuro. In Serie A l‘Inter sembra disputare un campionato a sé, ma per tutte le altre il margine di posizionamento in uno dei posti chiave per l’Europa è ancora da definirsi.

Una grande sorpresa in tal senso è il Bologna di Thiago Motta. Attraverso un calcio sempre più convincente e performante, la squadra sta viaggiando in pieno ritmro Champions. La inseguono Atalanta e Roma a grandi falcate, ma anche Fiorentina, Lazio e Napoli ci proveranno fino alla fine.

In termini di campionato risulta essere molto avvincente, per i dirigenti invece sorgono i grattacapi per i movimenti di calciomercato. Se il Bologna dovesse centrare l’Europa, allora potrebbe pensare di trattenere alcuni dei giocatori che maggiori dimostrazioni di talento hanno dato in queste stagione. Risalta in questo contesto la figura di Joshua Zirkzee.

Il 22enne olandese ha la stoffa del grande campione, ma può avere bisogno di ancora un po’ di rodaggio prima di essere pronto a palcoscenici ancor più competitivi.

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, l’opzione della permanenza è più concreta di quanto si creda. È pur vero che il Bayern Monaco ha dalla sua un’opzione per riportare il giocatore in squadra per 40 milioni di euro, ma potrà esercitarla soltanto a seconda della volontà del Bologna. Ovvero, i bavaresi possono riacquistare Zirzkee soltanto col placet dei rossoblu, quindi se accettassero di negoziare la cessione. La volontà dell’attaccante però non è quella di tornare al passato.

Bologna, Zirkzee al centro del calciomercato: può giovarne il Napoli

Perciò, scartata l’opzione Bayern Monaco, il prezzo che il Bologna pare aver fissato per il cartellino è di 70 milioni di euro. Un totale che potrebbe inibire e allontanare varie corteggiatrici, ma non escludere del tutto. Il Milan, ad esempio, ci pensa seriamente per rinverdire l’attacco ma la cifra è alta. Meno problemi d’investimento avrebbe il Napoli.

Se la società azzurra cedesse Victor Osimhen per grossomodo il valore della clausola, ovvero 120-130 milioni di euro, non avrebbe alcun problema a investirne circa la metà per il bomber del futuro.