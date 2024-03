Conte ha firmato, manca solo il comunicato ufficiale

Conte è pronto a tornare in panchina. Secondo un insider di mercato, il tecnico avrebbe addirittura già firmato con il suo prossimo club

Sembra tutto pronto per il tanto atteso ritorno in panchina di Antonio Conte. Circa un anno dopo il suo esonero dal Tottenham, l’allenatore ex Juventus e Inter avrebbe trovato un accordo con un club per la prossima stagione. La clamorosa indiscrezione di mercato aiuta a diradare un po’ la nebbia non solo suo futuro, ma anche su quello della società che lo ha cercato con forza, e che ora si appresta a una rivoluzione in estate.

La fama dell’allenatore leccese è indiscutibile, così come la sua capacità di ottenere successi praticamente ovunque è stato. L’ultima sua esperienza in Premier League è stata decisamente negativa, dopo la conquista dello scudetto con l’Inter e un progetto interrotto troppo presto. Ma dopo questa pausa, Conte è pronto a rimettersi in gioco, e avrebbe scelto una squadra di Serie A per ripartire. Ovviamente a partire della prossima stagione.

Negli scorsi mesi il suo nome è stato molto cercato e accostato alle squadre più disparate. Qualcuno inizialmente lo aveva immaginato come possibile erede di Carlo Ancelotti al Real Madrid, prima che il tecnico emiliano rinnovasse coi Blancos. Poi Conte era stato inclusa nella rosa dei nomi per il dopo-Xavi al Barcellona, e in seguito si è vociferato di un suo possibile accordo col Napoli (che ha rifiutato due volte), col Milan o addirittura con il Bayern Monaco.

Tante voci, ma nessuna conferma ufficiale. C’è chi insiste che l’allenatore salentino avrebbe messo il Bayern in cima alla sua lista dei desideri, e chi invece lo vede più vicino al campionato italiano. Un insider di mercato ha rivelato sul social network X che, invece, Antonio Conte avrebbe addirittura “già firmato con il Milan”. L’intesa sarebbe stato trovata grazie al pressing di Zlatan Ibrahimovic, ormai figura dirigenziale centrale nel club rossonero.

Niente Napoli, Conte avrebbe un accordo col Milan

Il tempo di Stefano Pioli al Milan sembra ormai esaurito, e al termine di questa stagione un suo addio alla panchina del club milanese appare decisamente probabile, se non scontato. Ibrahimovic è il principale sponsor di Conte in rossonero, e che abbia cercato di ottenere ancora di recente il sì dell’allenatore è una notizia che pare abbastanza confermata.

Un eventuale accordo tra il tecnico pugliese e il Milan sarebbe di sicuro un grande colpo per la prossima estate.