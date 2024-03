Torna sulla panchina dopo 7 anni: scelta shock del top club

Scioccante decisione di un top club che per la panchina si affida a un tecnico che vi fa ritorno dopo ben sette anni

Al Napoli non ha portato fortuna. A dispetto dell’esordio più che incoraggiante, vittoria nel bunker dell’Atalanta, la seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra, a 10 anni di distanza dal suo primo addio, si è conclusa in anticipo.

Il tecnico livornese è stato esonerato, con il suo posto che è stato preso dal Commissario tecnico della Slovacchia, ed ex vice di Sarri e Spalletti, Francesco Calzona che finora non lo sta facendo rimpiangere: dopo il convincente debutto, 1-1 al ‘Maradona’ contro il Barcellona che tiene aperto il discorso qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il Ct della Slovacchia ha guidato gli azzurri alla vittoria, tra le mura amiche, contro la Juventus in quella che, a prescindere dalla posta in palio, è sempre la ‘madre di tutte le partite’ per ogni tifoso del Napoli

Dunque, nel calcio le minestre riscaldate molto spesso non si rivelano la ricetta vincente. Eppure, incurante di ciò, un top club è pronto a richiamare in panchina un tecnico che così vi torna dopo ben 7 anni.

Il Napoli e il Barcellona, che il 12 marzo si affronteranno all’Estadi Olímpic ‘Lluís Companys’ per il return match degli ottavi Champions, vivono situazioni quasi analoghe: entrambi campioni nazionali ed entrambi molto probabilmente verranno detronizzati a fine stagione (i catalani hanno qualche speranza di confermarsi visto che al momento sono terzi in Liga, a meno 8 dal Real Madrid capolista).

Non solo. Anche i due tecnici sono a termine: Calzona ha contratto fino alla fine di giugno mentre Xavi, allenatore dei blaugrana, ha già annunciato il suo addio a fine stagione.

Barcellona, per il dopo-Xavi spunta Luis Enrique

Proprio per l’erede dell’ex ‘cerebro‘ del Barcellona dei tempi d’oro, secondo ‘Cadena Ser’, Deco, Direttore sportivo del club blaugrana, punterebbe su un cavallo di ritorno. Infatti, in cima alla lista delle sue preferenze per la sostituzione di Xavi ci sarebbe Luis Enrique, sotto contratto con il PSG fino al 2025 ed ex calciatore blaugrana, dal 1996 al 2004, nonché l’ultimo allenatore del Barcellona ad aver alzato al cielo, nel 2015, la ‘Coppa dalle grandi orecchie’ con Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta e lo stesso Xavi.

“In un mondo ideale l’allenatore preferito di Deco è Luis Enrique“, ha sottolineato Sique Rodriguez, giornalista di Cadena Ser, che comunque non si nasconde le difficoltà di una tale operazione: “Quello che gli piace di più è l’allenatore asturiano, un’altra cosa, però, è se possa essere ingaggiato o no in quanto ha un contratto con il PSG. A lui (Deco) piacciono gli allenatori giovani come Arteta (tecnico dell’Arsenal, ndr) ma l’allenatore che gli piace di più è Luis Enrique“. Più chiaro di così…