Osimhen, addio Napoli: il club di Premier lo vuole ad ogni costo

Osimhen a fine stagione lascerà il Napoli. Una big della Premier League lo vuole a tutti i costi: già decisa la strategia da seguire

Una volta conclusa la stagione, il Napoli avvierà una rivoluzione che comporterà una serie di partenze eccellenti: già certa, ad esempio, quella di Piotr Zielinski (promesso sposo dell’Inter). Altrettanto sicuro, poi, l’addio di Victor Osimhen la cui esperienza in Italia sta per giungere al capolinea.

Il nigeriano, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di mettersi alla prova in Premier League e, al momento, sono ben tre le squadre che sarebbero felici di esaudire la sua richiesta. Una di queste è il Chelsea, che da tempo lo ha messo nel mirino ritenendolo un ottimo rinforzo da regalare al tecnico Mauricio Pochettino.

Oltre ai Blues, alla corsa si è iscritto anche l’Arsenal di Mikel Arteta il quale ha chiesto alla propria dirigenza di acquistare un centravanti di livello internazionale in grado di offrire maggiori garanzie dal punto di vista realizzativo rispetto ad Eddie Nketiah (appena 5 reti in campionato).

In pole position, stando a quanto riportato da ‘The Independent’, c’è tuttavia il Manchester United che in estate saluterà Anthony Martial. Il francese, infatti, è in scadenza di contratto e verrà lasciato libero di trovarsi una nuova sistemazione. I Red Devils si sono attivati in modo tale da individuare un adeguato sostituto dell’ex Monaco, cerchiando in rosso proprio il nome di Osimhen. Contatti tra le parti non sono scattati ancora, però la pista è destinata a diventare rovente a stretto giro di posta.

Osimhen via, il Manchester United lo vuole a tutti i costi

L’idea degli inglesi, in particolare, sarebbe quella di acquistarlo pagando per intero la clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto firmato dal 25enne. Nelle casse dei Campioni d’Italia, di conseguenza, entreranno 120/130 milioni che verranno utilizzati per ingaggiare una punta altrettanto prolifica.

Diversi i profili vagliati dal presidente Aurelio De Laurentiis, tra cui quello di Joshua Zirkzee cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Thiago Motta al punto da diventare tra i migliori interpreti del ruolo. Vivo, poi, l’interesse nei confronti di Victor Boniface di proprietà del Bayer Leverkusen e con una valutazione sui 50 milioni di euro.

Si vedrà più avanti. La cosa certa, intanto, è che il matrimonio tra il Napoli ed Osimhen terminerà tra qualche mese.