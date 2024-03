Il Napoli lo prende dalla Fiorentina: primo colpo per l’estate

Il Napoli sta pensando al primo acquisto per l’estate: il giocatore può arrivare dalla Fiorentina dando un valido aiuto al reparto. I dettagli

Il Napoli sa che l’obiettivo principale, ora come ora, è quello di fare del proprio meglio in queste partite che restano alla fine della stagione. Una stagione che obiettivamente non è andata secondo le attese, anche se c’è ancora in ballo un importantissimo obiettivo: la qualificazione alla ‘nuova’ Champions. Nel frattempo, però, si ragiona ovviamente anche in ottica calciomercato: c’è un nome che piace molto alla dirigenza azzurra.

Il Napoli deve provare a centrare l’obiettivo Champions League, ma deve anche pensare al futuro. Proprio in questo senso si sta già ragionando ai piani alti della società, in vista ovviamente della sessione estiva di mercato sempre più vicino. Un nome assai stimato è quello di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina dove è arrivato nel 2017 per 5 milioni di euro.

Il Napoli pensa a Milenkovic: occhi puntati sul giocatore della Fiorentina in vista del mercato estivo

Da non moltissimo rinnovato il suo contratto con la Viola, portando la scadenza a giugno del 2027, tuttavia il suo nome continua a circolare in ottica uscita. Stavolta il Napoli potrebbe fare sul serio presentando un’offerta alla Fiorentina per rafforzare il proprio reparto difensivo con un giocatore che in Serie A ha già grandee esperienza.

La Fiorentina non lo cederebbe per meno di 10/15 milioni di euro. Il Napoli vorrebbe però provare a spendere di meno, l’idea sarebbe al momento quella di inserire una contropartita. Nel dettaglio, il nome che più sembra essere vicino all’inserimento è quello di Leo Ostigard che in questa esperienza in azzurro non è riuscito a trovare moltissimo spazio.

C’è però da sottolineare che Milenkovic – che può arrivare insieme a Italiano, oggi in pole per il post Calzona – non è l’unico profilo a cui si sta pensando. Al club partenopeo piacciono infatti anche Ismajli dell’Empoli e Perez dell’Udinese.