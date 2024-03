Tradimento in arrivo: dalla Juve al Napoli, si chiude in estate

Incredibile situazione di mercato. Il Napoli ha messo gli occhi sul calciatore della Juve: ‘tradimento’ in arrivo questa estate?

Gli incroci di mercato tra Napoli e Juve hanno sempre regalato tantissime polemiche. Soprattutto quelli riguardanti i passaggi di maglia dagli azzurri ai bianconeri. Una storia lunghissima che potrebbe vedere aggiungersi un nuovo capitolo, ma stavolta con percorso inverso: dalla Juve al Napoli.

Storicamente infatti i trasferimenti con annessa polemica sono stati soprattutto da Napoli verso Torino. Una storia di tradimenti partita con core ingrato Altafini e proseguiti con diversi cambi di maglia che non sono mai particolarmente andati a genio ai tifosi del Napoli. Il recente passaggio di Gonzalo Higuain, fresco di record di gol in una stagione con la maglia del Napoli, è forse il ricordo più vivido. Ma andando indietro, nemmeno tanto, con la memoria, come possiamo dimenticare quello di Fabio Quagliarella da un Napoli appena tornato tra le grandi ad una Juve che si apprestava ad iniziare il suo decennio di dominio in Italia?

Ciro Ferrara, Dino Zoff, per restare tra i più celebri. Ma anche tradimenti ‘indiretti’, come quello di Fabio Cannavaro che da Napoli approda alla Juve dopo un intermezzo con Parma e Inter. Oppure Maurizio Sarri e quella corsa Scudetto persa proprio contro la Juve. Un anno al Chelsea, con vittoria dell’Europa League, e poi l’approdo in bianconero dove riesce a vincere quello che, ad oggi, è l’ultimo Scudetto in casa Juve.

In estate però potrebbe verificarsi un trasferimento in direzione opposta. Non che storicamente trasferimenti dalla Juve al Napoli non siano mai avvenuti, pensiamo ad esempio ad uno di protagonisti dei primi anni in Serie A del Napoli di Aurelio De Laurentiis, l’uruguaiano Marcelo Zalayeta. Adesso potrebbe fare lo stesso percorso Filip Kostic.

Napoli, idea Kostic per l’estate: la situazione

L’esterno sinistro serbo infatti ultimamente ha visto il suo minutaggio calare e potrebbe quindi guardarsi intorno a fine stagione. Restando sempre in Serie A.

Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma il costo del cartellino non è certamente proibitivo: 9 milioni di euro. Il Napoli cerca un vice Kvara su quel lato del campo. Lindstrom non sta dando i feedback sperati e quindi si potrebbe cercare un’alternativa non ad un prezzo esagerato. Ecco quindi che l’ipotesi Filip Kostic potrebbe prendere piede nel prossimo calciomercato estivo.