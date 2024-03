Ufficiale, Sky acquista i diritti tv sul calcio fino al 2028

La notizia ufficiale è arrivata: Sky ha acquistato i diritti sul calcio fino al 2028. C’è l’annuncio e ci sono anche le prime parole arrivate dopo l’acquisizione

Sky fa ‘il botto’ e acquista i diritti televisivi sul calcio fino al 2028! La notizia rende felici gli appassionati di questo sport che potranno comodamente assistere alle più belle partite comodamente seduti sul divano di casa propria. C’è l’annuncio e ci sono anche le prime parole dai piani alti dell’azienda.

Sky non molla neppure un centimetro e, dopo la divisione delle partite di Serie A con ‘DAZN’, non si lascia sfuggire tutto il resto. A partire appunto dalla Premier League che continuerà a essere trasmessa dalla nota emittente. I diritti tv sono stati infatti confermati e l’accordo durerà (almeno) fino al 2028.

Di fatto su Sky potranno essere seguiti tutti i seguenti eventi: parte dei big match di UEFA Champions League e di Serie A, ma anche il basket NBA e non è da dimenticare l’accordo preso con ‘ATP’ e ‘WTA’ per la messa in onda di più di 80 tornei di tennis all’anno.

Sky continuerà quindi ad essere la ‘Casa della Premier League’! A parlarne è stato anche Marzio Perrelli, ‘Executive Vice President Sport’ di Sky. Ecco cos’ha dichiarato dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda.

Come detto della notizia ha parlato in prima persona l”Executive Vice President Sport’ di Sky, ovvero Marzio Perrelli, e ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare questo accordo con Premier League, che resterà anche nelle prossime stagioni un pilastro fondamentale dell’offerta di Sky Sport“.

“Negli ultimi anni- ha aggiunto – la Premier League ha raggiunto standard senza eguali. La qualità dei calciatori e degli allenatori, la bellezza e l’atmosfera degli stadi rendono questo torneo tra i più amati dai tifosi e dagli appassionati di calcio. E ‘Sky Italia’ ha accompagnato questo percorso di crescita, stagione dopo stagione“.

E ha infine concluso, dicendo: “Si tratta di un’altra importante acquisizione per Sky, dopo un 2023 di straordinaria importanza, con tanti annunci che hanno rafforzato ancora di più la nostra ‘Casa dello Sport’. Continueremo a riservare ai nostri abbonati il miglior racconto sportivo possibile, sia dal punto di vista editoriale che tecnologico, con l’entusiasmo e la competenza di sempre“.