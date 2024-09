Calciomercato Napoli: arriva uno svincolato, è un pupillo di Conte

Il mercato del Napoli non è ancora finito. Ecco le ultimissime riguardo la mossa a sorpresa da parte del club azzurro, che può ingaggiare uno svincolato di lusso.

Arrivano ulteriori aggiornamenti di mercato relativi al colpo a sorpresa da parte del Napoli che, dopo la partenza di Osimhen, può tornare in carica per prendere un pupillo di Conte che è rimasto svincolato.

Gli azzurri, infatti, secondo le ultime di calciomercato, sono a lavoro per il calciatore che può essere l’uomo giusto per la fascia destra che è rimasta scoperta visto che gli azzurri non hanno completato l’acquisto di nessun altro calciatore.

Settimana intensa per gli azzurri, che in questa sosta per le Nazionali sono a lavoro ancora per quanto riguarda il mercato.

In altri paesi, infatti, è ancora aperta la sessione estiva che chiuderà nei prossimi giorni. Completato il trasferimento di Osimhen al Galatasaray, che andrà in Turchia con la formula del prestito secco, ci sono altri esuberi da piazzare con uno sguardo al mercato degli svincolati.

A sorpresa, infatti, c’è un pupillo di Conte che si è proposto agli azzurri in queste ultime ore. Il giocatore, attraverso il suo agente, ha fatto una telefonata per capire i margini di questa operazione.

Nuovo esterno Napoli: arriva dagli svincolati?

Arrivano nuovi aggiornamenti di mercato che riguardano il Napoli.

Gli azzurri possono pescare dal mercato degli svincolati e prendere un altro calciatore. A sorpresa, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia relativa al possibile approdo dell’esterno destro che può essere un perfetto vice Mazzocchi.

Con lo spostamento di Di Lorenzo al ruolo di braccetto, nella posizione di esterno a destra c’è solo Mazzocchi con Zerbin come alternativa. Conte avrebbe preferito qualcosa di meglio, che non è arrivato dal mercato.

Ecco perché, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia relativa al possibile ingaggio da parte del Napoli di Antonio Candreva che è già stato un giocatore di Conte ai tempi dell’Inter.

Candreva al Napoli? Ecco le ultimissime notizie

A fare il punto della situazione è il giornalista della Rai Ciro Venerato, che ha chiarito la situazione riguardo l’eventuale ingaggio da parte del Napoli dello svincolato Candreva.

L’ex Salernitana, attualmente libero dopo l’esperienza con i granata, si è proposto al Napoli ed ha dato disponibilità nel vestire la magli azzurra. E’ un calciatore che conosce bene Conte, visto che ha condiviso lo spogliatoio con il salentino ai tempo dell’Inter.

Il profilo, però, non convince il Napoi che difficilmente prenderà un giocatore svincolato in questa sessione di mercato.