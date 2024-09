Napoli: c’è un altro problema, è successo dopo la Juve

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il futuro del Napoli. Ecco cosa è successo dopo la Juventus.

La partita contro la Juventus è stata molto importante per il Napoli e Antonio Conte. Il tecnico, che ha schierato i suoi con un nuovo sistema di gioco, ha ricevuto delle risposte positive da parte della squadra, che ha dimostrato di potersi adattare ad ogni situazione.

C’è un problema, però, che è stato evidenziato in queste ultime ore e che crea qualche malumore all’interno dell’ambiente azzurro. Una situazione particolare che dovrà essere risolta dallo stesso tecnico e il suo staff. Ecco tutti i dettagli.

Valutazioni in corso da parte dell’allenatore, che questa settimana sarà impegnato nel doppio appuntamento fra Coppa Italia e Serie A.

Prima il Palermo, giovedì 26, e poi il Monza nel posticipo di domenica sera. Intanto, arrivano delle novità riguardo il futuro del Napoli che dopo il pareggio di Torino ha conquistato i tifosi azzurri.

La prestazione contro i bianconeri, infatti, è stata esaltata da una parte dell’ambiente che ha messo in evidenza le qualità di questa squadra e la crescita di un gruppo che spera di lottare per le zone alte della classifica di Serie A.

Napoli: cosa è successo dopo la Juventus?

Oltre all’infortunio di Meret, la gara contro la Juventus ha lasciato degli strascichi soprattutto per quanto riguarda il sistema di gioco della squadra.

Il passaggio alla difesa a 4 è stato positivo ed ha date delle risposte importanti ad Antonio Conte, che potrà variare nel corso della stagione e in base agli avversari decidere con quale sistema di gioco affrontarli.

Ma per lottare per lo Scudetto serve ritrovare il miglior Romelu Lukaku. Lo sa bene Conte, che per questa ragione dovrà sfruttare al meglio anche la prossima sosta per le Nazionali di ottobre per recuperare nel migliore dei modi l’attaccante belga che deve ritrovare quella continuità di un tempo che può essere determinante in Serie A.

Ecco il parere da parte di un giornalista autorevole, di grande esperienza, che ha detto la sua riguardo le ambizioni del Napoli.

Cosa manca a questo Napoli per lo Scudetto?

Nel suo editoriale del lunedì, sulle colonne di Repubblica edizione Napoli, il giornalista Antonio Corbo ha messo in evidenza un problema per il Napoli di Conte.

“Ad oggi manca il sincronismo per questa squadra. Bisogna coordinare meglio la velocità e gli spazi per mandare in rete Lukaku e Kvara. Il Napoli può lottare per i vertici della classifica, per le zone alte, sono se ritroverà al meglio Lukaku e Kvaratskhelia”

“A Torino, comunque, Conte ha ricevuto delle risposte positive da parte dei suoi giocatori. Con la correzione della difesa può lottare per lo Scudetto”.