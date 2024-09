Napoli, l’hanno beccato allo stadio: pronto colpo da 40 milioni

Ultimissime di calciomercato sul futuro del Napoli. Azzurri scatenati, sono pronti a chiudere per un altro colpo: affare da 40 mln.

Il Napoli non si ferma e dopo un anno e mezzo torna al primo posto in classifica. Grande entusiasmo in città per questa squadra, che può regalare grandi soddisfazioni ai tifosi.

Intanto, dopo la gara di Monza arriva un segnale per quanto riguarda il futuro del calciatore. Ecco chi è stato avvistato allo stadio Maradona.

Calciomercato: De Laurentiis accelera, sono pronti a chiudere l’affare

Una serata importante per il Napoli, che ha vinto con merito la sfida di campionato contro il Monza. Nonostante un episodio arbitrale a sfavore, gli azzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti e ad agguantare il primo posto in classifica.

Intanto, la società sta già pensando al futuro e lavora anche in vista dei prossimi mesi. Manna, che ha avuto grandi meriti nell’aver portato a Napoli gente come McTominay, Buongiorno, Lukaku e Neres, adesso ha messo nel mirino un altro giocatore.

Una trattativa lampo che sarà diretta anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che sui social ha festeggiato per il ritorno al primo posto del Napoli. Il patron azzurro ha le idee chiare per il futuro, è pronto ad accontentare Antonio Conte con questo colpo da 40 milioni di euro.

Rinnovo Kvaratskhelia: allo stadio l’intermediario Zaccardo, indizio sul futuro del georgiano?

Ospiti del Napoli, oltre a Luciano Spaletti, anche l’ex difensore, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, Zaccardo che ha avuto il merito di essere fra i protagonisti della trattativa riguardo l’arrivo nel club di Kvaratskhelia.

L’agente, nonché operatore di calciomercato, ha un rapporto privilegiato con la famiglia Kvaratskhelia. Non è da escludere che la sua visita sia legata anche per parlare del rinnovo di contratto con il Napoli di Kvaratskhelia.

De Laurentiis ha fatto una promessa al giocatore ed è pronto a mantenere i patti. Entro la fine del 2024 è attesa la fumata bianca, anche perché in caso contrario l’entourage del georgiano potrebbe fare delle scelte diverse anche in vista della prossima sessione di mercato.

La minaccia di portare via dal Napoli Kvaratskhelia, rischia di spingere la società a chiudere l’accordo per il rinnovo con l’ingaggio che può salire fino a 6 milioni netti, per un investimento complessivo lordo, per i prossimi anni, pari a circa 40 milioni di euro.