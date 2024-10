Ritorno in Serie A: lo prende il Napoli a gennaio, annuncio del ds

Grandi novità di mercato che riguardano il Napoli. Arrivano le parole da parte del direttore che ha svelato i dettagli di questa possibile intesa del calciatore con Antonio Conte.

Uno dei migliori sulla piazza, Antonio Conte fa gola a chi non ce l’ha. Il tecnico salentino è tornato protagonista in Serie A e per il momento si gode il primo posto in classifica con gli azzurri.

Ha le idee chiare su ciò che sarà il Napoli fra qualche mese e l’obiettivo del tecnico è fisso nella sua mente. Intanto, già iniziano a circolare voci riguardo i prossimi acquisti degli azzurri.

Dopo le indiscrezioni relative al possibile nuovo acquisto dall’Argentina, ecco che arriva un’altra novità su un giocatore che è già stato protagonista in Serie A.

Arrivano importanti novità di mercato sul prossimo acquisto del Napoli che è pronto a pescare dalla Francia per riportarlo nel campionato italiano.

Gli azzurri, infatti, possono tentare l’affondo per prendere il calciatore che è stato protagonista in passato con la maglia di un club di Serie A. All’epoca, era accostato anche ad altre società nel nostro campionato, come Inter o Juventus.

Alla fine, però, ad avere la meglio fu un club francese che investì tanti soldi per portarlo in Ligue 1. In Francia ha trovato la sua dimensione anche se ci sono ancora possibilità che possa ritornare in Italia, proprio al Napoli che potrebbe prenderlo nel prossimo calciomercato.

Nuovo acquisto Napoli: occasione dalla Francia, ecco i dettagli

Ci sono delle novità riguardo il Napoli, con il consiglio del direttore sportivo che ha detto la sua riguardo il possibile colpo da fare nella prossima campagna trasferimenti di gennaio 2025.

Alla ricerca di un esterno destro, il dirigente ha consigliato a Manna di prendere dal Monaco Singo e di portarlo a Napoli. Secondo il direttore, il giocatore con Conte può esplodere definitivamente.

Calciomercato Napoli, annuncio del ds: “E’ perfetto per Conte”

Massimo Bava, ex responsabile del settore giovanile del Torino, nel corso di un’intervista a Kiss Kiss Napoli, ha parlato del mercato Napoli e del possibile obiettivo degli azzurri.

Il dirigente, infatti, ha consigliato a Manna di portare alla corte di Conte l’ex Torino Singo.

“E’ stato un colpo di fortuna portarlo a Torino. Il suo procuratore era agente di Nkoulou e presentò il calciatore a Cairo. Così decidemmo di provarlo in Primavera. La crescita fu strepitosa fino ad arrivare in Prima Squadra, era un vero e proprio cavallo da corsa. Non capisco perché non sia ancora esploso. Io penso possa migliorare ancora anche in fase difensiva, ha tanti margini di crescita. Credo che Conte sia l’allenatore giusto per farlo diventare un giocatore davvero importante”.

E quella di Singo può essere un’idea per il mercato del Napoli, visto che sulla destra si cerca un profilo da alternare a Di Lorenzo.