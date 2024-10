Napoli: non solo Lobotka e Meret, un’altra tegola per Conte

Un’altra brutta notizia per il Napoli di Antonio Conte. C’è l’annuncio sull’infortunio di un big: il calciatore si aggiunge all’elenco che comprende già Meret e Lobotka.

Due parole per sintetizzare il momento del Napoli: “Maledetta Nazionale”, riprendendo il celebre titolo del film di Tom Hooper che riguarda la storia di uno dei tecnici più vicenti di sempre ovvero Brian Clough.

Un vecchio mantra di Aurelio De Laurentiis, che da sempre si è opposto alla sosta per le Nazionali che porta solo danni ai club. E per il Napoli così è stato con l’infortunio di Lobotka e di un altro big, che si è fatto male durante la partita.

Ecco le ultimissime notizie riguardo la situazione del calciatore, che ha rimediato questo problema fisico.

Terribile annuncio per Antonio Conte, alle prese con questo nuovo problema.

Il tecnico, infatti, ha ricevuto la comunicazione riguardo l’infortunio del titolarissimo, che è stato costretto al cambio nel corso della partita con la sua Nazionale. Le condizioni saranno valutate nelle prossime ore anche se la presenza in campo del calciatore, per la sfida contro l’Empoli, è in forte dubbio.

Napoli: un altro infortunio a causa delle Nazionali

I prossimi impegni diranno tanto sulle ambizioni della squadra azzurra, questo il calendario del Napoli: Empoli, Lecce, Milan, Atalanta, Inter, prima dell’altra sosta per le Nazionali prevista a novembre.

Cinque partite importantissime, da non fallire, per i ragazzi di Conte. Il mister ha sfruttato questa sosta per lavorare con i giocatori che sono rimasti a disposizione. E adesso gradualmente sta accogliendo quelli di rientro dalle Nazionali.

Alcuni, come Lobotka, infortunati e che dovranno sostenere degli accertamenti. Oltre al centrocampista slovacco, c’è da segnalare anche un altro infortunato per il Napoli: si tratta del terzino Mathias Olivera, che è stato costretto ad uscire nel corso della partita Uruguay-Ecuador.

Napoli: infortunio per Olivera, ecco cosa è successo

Cosa si è fatto Olivera?

Secondo le prime indiscrezioni, il terzino del Napoli ha riportato un problema muscolare. Infortunio da valutare per il calciatore, che nelle prossime ore tornerà in Italia e sarà a disposizione dello staff medico azzurro, che potrà valutare attentamente l’entità di questo infortunio.

Di certo, in vista della trasferta di Empoli, il calciatore è in forte dubbio. Al suo posto si scalda Spinazzola, che potrebbe tornare titolare e giocare nella difesa a quattro di Conte. Discorso analogo anche Lobotka, che quasi sicuramente non ci sarà. In questo caso, è previsto l’esordio dal primo minuto di Gilmour che è il candidato numero uno per sostituire lo slovacco.