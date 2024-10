Svolta Mario Rui: incontro con Manna, presa una decisione

Ci sono delle novità sul terzino del Napoli Mario Rui. Arriva la svolta per il portoghese, che ha cambiato da poco procuratore. Ecco le ultimissime riguardo l’incontro con il direttore sportivo Manna.

Importanti aggiornamenti sul difensore del Napoli Mario Rui. Messo fuori squadra da Conte, che in estate ha deciso di non puntare su su lui, alla fine il calciatore è rimasto in azzurro contro la volontà di tutti.

Adesso, però, la storia sta cambiando. Ecco in che modo.

Tanto tuonò che piovve. Riprendendo l’espressione, che da tempo accompagna le nostre conversazioni, possiamo introdurre l’argomento relativo al futuro di Mario Rui a Napoli.

Il portoghese, messo in lista di sbarco dal club azzurro, ha ricevuto tantissime proposte per andare via in estate. Alla fine la ferma volontà del calciatore, di proseguire a tutti i costi l’esperienza a Napoli, ha prevalso su tutto nonostante la decisione di Conte.

A nulla, infatti, sono serviti i richiami dei dirigenti e del suo procuratore con il quale ha interrotto un legame che durava da parecchio tempo. Con Mario Giuffredi si è chiuso il rapporto di lavoro con Mario Rui che ha cambiato anche agente.

A distanza di mesi, però, ecco le ultime novità in merito al destino del calciatore: arriva la svolta improvvisa che cambia i piani anche del Napoli.

Mario Rui Napoli: il calciatore ha deciso, ecco i dettagli

Dopo i tira e molla estivi, il tentativo del Napoli di mettere fuori rosa il calciatore, alla fine le parti stanno per risolvere la pratica.

C’è la volontà del calciatore di tornare protagonista in qualche altro club e la disponibilità del Napoli di lasciarlo partire gratis.

Infatti, secono le ultime notizie di mercato, riportate da tmw, il cambio d’agente ha portato Mario Rui ad una riflessione. Adesso il portoghese si è convinto a lasciare Napoli a costo zero.

Sono in corso delle trattative per la rescissione consensuale.

Mario Rui incontra Manna, ecco le ultimissime sul futuro del portoghese

Legato agli azzurri da un contratto fino al 2026 Mario Rui, insieme al nuovo agente Mario Mauri, sta trattando con il Napoli per la rescissione consensuale.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro con Manna per capire i margini di questa trattativa. C’è la possibilità di una risoluzione anche se, sullo sfondo, resta viva anche l’ipotesi di un addio anticipato che potrà avvenire nel prossimo mercato di gennaio 2025.