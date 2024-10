Accuse a Conte e al Napoli: “Lo fa di proposito”, è successo contro il Milan

Il Napoli di Antonio Conte è al primo posto e vuole continuare a vincere ma intanto arrivano pesanti accuse al tecnico e al club.

Gli azzurri stanno comandando la classifica di Serie A e non sembrano avere intenzione di fermarsi di fronte ai prossimi ostacoli che stanno arrivando. La vittoria contro il Milan ha dato ulteriori certezze a Conte che vuole una squadra compatta e coesa, pronta ad affrontare tutte le difficoltà che il campionato metterà di fronte di domenica in domenica. Le prossime partite del Napoli saranno complicatissime, contro i top club della Serie A, ma Conte sta studiando il piano per fare quanti più punti possibile.

La vittoria del Napoli contro il Milan non ha soddisfatto tutti e sono arrivate pesanti accuse a Conte e alla sua squadra che hanno scatenato una marea di polemiche.

Napoli vincente, piovono accuse a Conte: le ultime

Il Napoli comanda la classifica in Serie A a +4 dall’Inter che tra 10 giorni sarà l’avversario di Conte che sta già studiando le contromosse, senza mai dimenticare il focus per domenica sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un calendario faticosissimo da gestire, visto che arrivano tutti gli scontri diretti uno dopo l’altro e il rischio è quello di perdere terreno rispetto alle altre e permettere di accorciare la classifica.

Dopo la vittoria del Napoli sul Milan si è iniziata ad analizzare la situazione degli azzurri e tutte le difficoltà che sicuramente ci sono state nel big match di San Siro.

I tre punti del Napoli portano con sé mille polemiche sul gioco espresso dalla squadra di Antonio Conte che ora sembra badare più alla vittoria che ala qualità del gioco.

Palmeri contro Conte: “Gioca troppo male di proposito”

I tre punti del Napoli a Milano sono stati pesantissimi perché hanno fatto sì che gli azzurri potessero confermarsi in vetta alla classifica ma anche dimostrare di essere tornati all’altezza delle grandi aspettative che ci sono intorno al club di Conte.

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha criticato pesantemente Antonio Conte e il gioco espresso dal Napoli nella sfida contro il Milan e nell’ultimo periodo, accusando Conte di chiedere di proposito alla sua squadra di giocare male.

“Non ho mai visto una squadra di Antonio Conte giocare così male“, ha detto con forza Palmeri, sottolineando che quest’anno “ha sempre giocato male, non perché non riesca a produrre un bel gioco, ma perché evidentemente è questo che vuole”.

Napoli e Conte favoriti per lo Scudetto?

Bastano 10 partite di Serie A per decretare la squadra favorita per lo Scudetto? Assolutamente no, perché la difficoltà sono ancora troppe e si può creare un disguido importante se dovessero perdere dei punti

Le critiche che stanno piovendo su Conte sono anche un modo per tentare di destabilizzare l’ambiente e di mettere in pericolo il futuro prossimo degli azzurri.