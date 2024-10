Beffa Napoli, ha preferito la Champions: firma a gennaio

Da tempo nel mirino di Antonio Conte, il giocatore ha clamorosamente snobbato l’interesse del Napoli per firmare altrove.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista è stato attratto dalla possibilità di giocare la Champions League, competizione dove ha sempre sognato di essere protagonista. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché l’interesse del Napoli è tutt’altro che scemato, ma si sa come spesso in questi casi la volontà del ragazzo gioca un ruolo fondamentale nelle trattative.

Da capire adesso come si evolveranno le cose da qui alle prossime settimane, anche se l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa in vista del prossimo calciomercato invernale.

Niente Napoli, firma altrove: tutto pronto per gennaio

Parlare di calciomercato è forse prematuro, anche se il Napoli si starebbe già ampiamente muovendo su questo fronte in queste settimane. L’obiettivo è quello di trovare quei giocatori che possano andare a completare e rinforzare la rosa partenopea in vista della seconda parte di stagione, dove Antonio Conte dovrà spremere ancora di più la sua squadra per raggiungere l’obiettivo scudetto.

Per questo motivo l’allenatore salentino avrebbe presentato una lista ricca di nomi al direttore sportivo Giovanni Manna, prossima a modifica considerato quanto è stato registrato in queste ore. Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli obiettivi di Antonio Conte sarebbe prossimo a sfumare, complice l’interesse di una delle più grandi squadre d’Europa e di Spagna. Ovviamente al momento nulla di concreto sarebbe stato registrato, ma l’impressione è che oramai il Napoli possa togliersi dalla testa la possibilità di ingaggiare il calciatore, anche perché il fattore Champions League starebbe giocando un ruolo fondamentale in questi discorsi.

Stando dunque a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, l’idea Samu Costa potrebbe presto arenare per il Napoli, visto che sul portoghese del Mallorca sarebbe forte il pressing dell’Atletico Madrid, visto che il Cholo Simeone lo riterrebbe essere il profilo ideale col quale andare a completare con tecnica e qualità la mediana dei Colchoneros.

Sfuma la pista per il Napoli: affare da 20MLN

Nel corso di questi mesi il Napoli ha monitorato il profilo di Samu Costa, giocatore che per qualità e caratteristiche piaceva, e non poco, ad Antonio Conte. Il portoghese è stata anche un’idea per gli ultimissimi giorni di calciomercato, ma alla fine De Laurentiis e Manna hanno preferito optare per Billy Gilmour.

Non è da escludere un ritorno di fiamma per Costa a gennaio, ma l’impressione è che il calciatore del Mallorca sia oramai diretto verso l’Atletico Madrid, pronto a sborsare addirittura 20 milioni di euro per battere la concorrenza partenopea. Il portoghese potrebbe diventare un rimpianto per il Napoli, che comunque al momento ha intenzione di lavorare più su altri reparti piuttosto che sul centrocampo, dove è piuttosto coperto con i vari McTominay, Lobotka ed Anguissa.