Napoli, colpo a zero dall’Inter: contatti per chiudere già a gennaio

A sorpresa, Antonio Conte potrebbe piazzare la beffa all’Inter sul calciomercato, sotto gestione di Giovanni Manna al Napoli.

Nella passata stagione erano questi i momenti, nel corso dell’anno, che vedevano protagonista Piotr Zielinski, nella beffa a costo zero e che portò il Napoli a perdere il polacco, assoluto protagonista nell’ultimo match giocato dall’Inter, in Serie A.

Le cose potrebbero ribaltarsi adesso nell’idea che spunta fuori, a sorpresa, e che permetterebbe al Napoli di trovare un nuovo acquisto a dir poco clamoroso, se si pensa all’importanza che avrebbe nel Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Inter per Conte

Da una rivale al Napoli, gli azzurri hanno appeal e viene spiegato all’interno dell’edizione odierna della trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Sulle frequenze dell’emittente radiofonica, la notizia dell’acquisto dal Napoli.

Il Napoli, infatti, starebbe già lavorando per il futuro. Alle porte, per la sessione invernale, c’è il calciomercato che vedrà protagonisti gli azzurri. Una rosa che si è completata per la felicità di Antonio Conte ma che, fermata in un certo senso dalla situazione Osimhen, non ha permesso al Napoli di piazzare proprio tutti i colpi in programma.

Tra questi, quello di un altro difensore centrale, che non ha permesso al Napoli di far scivolare sulla fascia destra – quando c’è voglia di roteare – Giovanni Di Lorenzo, con un altro centrale per la difesa a tre, come variante tattica di Conte. Da capire se ciò sarà realizzabile a gennaio o se, a gennaio, sarà tempo di accordarsi per il grande colpo da svincolato e che porta alla beffa per l’Inter, su uno dei titolari e pupilli di Inzaghi.

Mercato Napoli, colpo a zero dall’Inter: la notizia

Secondo quanto svelato dalla stessa fonte, primi contatti con l’agente del calciatore nerazzurro, sono venuti fuori per quello che sarebbe poi il colpo di calciomercato a costo zero. Si tratta del difensore centrale dell’Inter, Stefan De Vrij. Il centrale olandese, in uscita dall’Inter assieme ad Acerbi, rappresenterebbe l’occasione a zero e che farebbe al caso di Conte, per avere una doppia soluzione come alternative a Buongiorno e Rrahmani, nei nomi di Rafa Marin e, appunto, De Vrij.

Affare possibile dall’Inter: già avuti contatti

Già avuti contatti, secondo quel che si racconta, dalla stessa fonte. L’agente avrebbe avuto infatti contatti per capire la possibilità dell’affare che porterebbe poi Stefan De Vrij al Napoli, nel 2025. Non appena scadrà il contratto con l’Inter, con l’incasso della futura cessione di Osimhen che sarà divisa tra gli ingaggi interni e a costo zero, per i nuovi che arriveranno e che daranno la possibilità a Conte di rendere ancora più grande questo Napoli.