Il gesto polemico di Kvara: ecco a chi è riferito

Il Napoli vince, convince ed è il solito Kvara a trascinare gli azzurri. Ma un gesto non è passato inosservato.

Ad analizzare la questione sono i colleghi de La Repubblica che, attraverso quella che è l’edizione odierna del quotidiano, ha appunto analizzato ciò che è successo nel gesto di Kvaratskhelia, dopo il gol e la prestazione trovata a Milano.

Lui e Big Rom, nel post-partita, si sono goduti il momento negli spogliatoi. Romelu Lukaku ha postato una foto scrivendo che i loro risultati arrivano sia dentro il Pro Club – modalità sul videogioco FC25 che permette ai players di crearsi un proprio calciatore e giocare in una squadra di 11 calciatori diversi, come fosse il calcio reale – che dentro il campo reale, a San Siro, ci sia intesa tra i due. A non passare inosservato però è il gesto, proprio in campo, del fuoriclasse georgiano.

Gesto di Kvara in campo: con chi ce l’ha?

Il Napoli esce da San Siro con i tre punti in tasca e lo fa per merito soprattutto di Kvaratskhelia, premiato come Man of the Match dalla Lega Serie A, collezionando un altro trofeo, da parte del georgiano.

Perché Kvara è appena “uscito” come uomo del mese, con tanto di carta sul videogioco citato da Romelu Lukaku e che vede ancora protagonista il georgiano. Il calciatore azzurro, infatti, lo è a 360 gradi.

Dopo il gol segnato a San Siro, Kvaratskhelia si è lasciato andare ad un gesto che non è passato inosservato. Lo spiegano da La Repubblica, con il calciatore che, in maniera polemica, si è espresso con la sua esultanza. Da capire a chi è riferita l’esultanza fatta a San Siro, col dito poggiato sulla bocca.

Kvara zittisce tutti dopo il gol: cosa c’è dietro al gesto

Ha zittito qualcuno, da capire chi, Kvaratskhelia. Da una parte, tra gli indiziati al quale è diretto il messaggio, potrebbe esserci chi lo critica. Al centro di Milan-Napoli c’è sempre stata una sua “opaca” prestazione, senza gol, con il Milan che lo ha più volte ingarbugliato. Questa volta niente ha potuto il club rossonero, con Kvara protagonista assoluto del match. Gesto a zittire probabilmente i “criticoni”, oppure che sia per le voci sul rinnovo? Ciò che risulta certo è che Kvara non ha mai perso il sorriso e in campo, rinnovo o meno, sembra un giocatore con la voglia di spaccare il mondo. L’augurio è che il suo mondo possa essere quello azzurro, ancora per molto.

Rinnovo Kvara: la situazione in casa Napoli

La situazione in casa Napoli non vede ancora Kvaratskhelia verso il rinnovo e non è detto che la situazione si risolva in un quattro e quattr’otto. Al contrario, al momento tutte le bocce sono ferme. Ciò che conta però è che Kvara faccia il Kvara di sempre. E Conte se lo coccola, come ha fatto a fine partita. Nonostante le sue risposte dopo i gol, a zittire qualcuno.