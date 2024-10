Meret sontuoso, arriva l’offerta decisiva: cambia il futuro

Alex Meret è stato ancora una volta decisivo nella partita contro il Milan: ora arriva l’offerta giusta che porta alla sua firma.

Il Napoli ha vinto anche contro il Milan a San Siro e si tiene strettissima la vetta della classifica, nella speranza di continuare in questo modo per continuare a vincere e sperare di poter lottare fino alla fine per lo Scudetto. La squadra di Antonio Conte è ben concentrata e si sta dimostrando estremamente solida, con una difesa sempre più pronta e capace di reggere gli urti delle avversarie.

Tra i migliori del Napoli in questo inizio di stagione c’è Alex Meret che anche contro il Milan si è dimostrato un portiere di altissimo livello e capace di reggere il peso di una squadra così importante.

Meret sontuoso contro il Milan: cambia il suo futuro

Spesso Alex Meret è stato criticato e preso di mira dai tifosi del Napoli che non erano felici del suo apporto alla difesa azzurra e in alcuni casi si è dimostrato poco attento e carismatico.

A San Siro ci sono anche le mani di Alex Meret sulla vittoria del Napoli contro il Milan. Il portiere friulano è stato decisivo su una conclusione velenosissima di Leao e anche su un altro paio di occasioni molto pericolose che avrebbero potuto riaprire la partita.

Secondo le ultime notizie di mercato, per Alex Meret ora può cambiare il futuro: il portiere firma un altro accordo.

Meret firma con il Napoli: pronto il rinnovo

Alex Meret è il portiere del Napoli del presente e probabilmente del futuro. Nel suo periodo in azzurro ha vinto una Coppa Italia da protagonista assoluto, con le parate decisive in finale contro la Juventus e soprattutto è il portiere dello Scudetto, con parate eccezionali nella stagione perfetta con Luciano Spalletti.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Alex Meret è vicino al rinnovo con il Napoli. Nella giornata di ieri la dirigenza azzurra ha incontrato a Milano Federico Pastorello, agente di Meret e molto legato al Napoli da un rapporto ormai decennale, discutendo del nuovo accordo per firmare subito.

Il Napoli ha presentato una nuova offerta per il rinnovo di Meret fino al 2028: le parti sono più vicine ma non c’è ancora la chiusura. Ma nel corso delle prossime setimane si può arrivare alla fumata bianca decisiva.

Meret resta al Napoli: Conte lo ha promosso

Il calciomercato del Napoli è già molto vivo e può portare a colpi importanti già a gennaio. Ma la firma più importante potrebbe arrivare proprio con il rinnovo di Alex Meret che resterà a difendere i pali azzurri ancora per molti anni.

Dopo un inizio non facilissimo, con qualche errore di troppo nel pre-campionato, evidentemente dovuto anche ai brutti ricordi della passata stagione, Meret si è ripreso il Napoli e ha convinto Antonio Conte che ora vuole tenerselo stretto.