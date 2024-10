“Sergio Ramos al Napoli”: hanno già deciso, arriva la voce per gennaio

Sergio Ramos è uno degli svincolati di lusso ancora alla ricerca di una squadra di primo livello: arriva una clamorosa voce da Napoli.

Gli azzurri stanno comandando la classifica in Serie A con grandissimo successo e sono ancora un “cantiere aperto”, perché la volontà di Conte è quella di far assimilare ancora di più le sue idee al gruppo squadra in modo da crescere e migliorare ancora. La situazione in casa Napoli in questo momento è molto felice, soprattutto dopo la vittoria contro il Milan di ieri sera che ha dato ulteriore fiducia e benzina a una squadra che sta iniziando ad alimentarsi di punti e concretezza.

Il nuovo Napoli di Conte è diverso da quelli del passato. La squadra in questo caso è molto più solida e subisce meno, pur giocando un calcio meno spettacolare rispetto a quello di Sarri e Spalletti.

Calciomercato Napoli, clamoroso: colpo Sergio Ramos

Il Napoli ha intenzione di migliorare ancora di più la rosa a disposizione di Antonio Conte e per gennaio sta pensando a qualche colpo che possa garantire ulteriore solidità e portare anche nuove consapevolezze e sfide interne che fanno sempre bene allo spogliatoio.

La squadra di Conte sta iniziando a girare in maniera perfetta, tanto che lo stesso allenatore ha ribadito di non aver mai allenato una squadra con elementi così concentrati e volenterosi di fare bene.

E da qualche ora gira una clamorosa indiscrezione di mercato: il Napoli per gennaio sta pensando a Sergio Ramos.

Napoli su Sergio Ramos? La verità

Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli, il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa garantire solidità e tanta qualità, ma anche portare quella dose di leadership in più che non può far altro che bene alla squadra che ora inizia a sognare in grande.

Uno dei nomi che sta sondando il Napoli è quello di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è svincolato ma ha voglia di tornare in campo il prima possibile e non intende farlo nel calcio minore dell’Arabia Saudita o dell’America, tanto da aver rifiutatio proposte molto ricche nel recente passato.

Sergio Ramos al Napoli è una clamorosa suggestione di mercato che potrebbe essere tranquillamente percorribile dal club, considerando che non sarebbe il titolare inamovibile della difesa. Ma per l’estate, in realtà, si sta pensando anche all’innesto a costo zero di Stefan de Vrij dall’Inter.

Napoli-Sergio Ramos: problemi di ingaggio

Sergio Ramos al Napoli è una suggestione che può certamente diventare un’idea concreta, soprattutto perché Conte lo utilizzerebbe come jolly nei momenti di difficoltà e quasi da suo assistente nello spogliatoio.

Il Napoli potrebbe offrire a Sergio Ramos un contratto di 6 mesi con opzione per un’altra stagione ma la difficoltà principale riguarda l’ingaggio. Il fuoriclasse spagnolo vorrebbe almeno 5 milioni di euro a stagione e il Napoli vorrebbe offrire questa cifra per l’intero anno e mezzo di contratto. Si può trattare e magari proprio Conte può convincerlo.